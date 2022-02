Vorbörse: Dax signalisiert nur wenig Bewegung – US-Börsen verzeichnen überwiegend Verluste

DEUTSCHLAND: – STAGNATION – Nach einem freundlichen Wochenauftakt dürfte es am Dienstag im deutschen Aktienhandel erst einmal ruhig zugehen. Der Leitindex Dax wird kaum verändert erwartet. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial am Vortag zwischenzeitliche Gewinne im späten Handel wieder abgegeben. An den asiatisch-pazifischen Märkten fallen vor allem Verluste in China und Hongkong ins Auge. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 15 200 Punkten kaum bewegt. In der vergangenen Woche war der Dax unter Druck geraten, hatte ein Abrutschen unter die Marke von 15 000 Punkten aber vermieden.

USA: – ÜBERWIEGEND VERLUSTE – Die US-Börsen haben am Montag überwiegend etwas schwächer geschlossen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial schwankte im Handelsverlauf zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und beendete den Tag dann prozentual unverändert. Im Fokus der Anleger bleibt das Vorhaben der US-Notenbank (Fed), die Leitzinsen in Kürze anzuheben. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht für Januar sorgt zugleich für Nervosität, was die Höhe und Geschwindigkeit der möglichen Zinsschritte in diesem Jahr betrifft. Der Leitindex Dow schloss mit 35 091,13 Punkten minimal über dem Schlussstand vom Freitag.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Insbesondere in China standen die Märkte unter Druck. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong büßte 1,4 Prozent ein und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gab 1,3 Prozent nach. Freundlicher war die Stimmung hingegen in Japan. Dort schloss der Leitindex Nikkei 225 mit leichten Kursgewinnen von 0,1 Prozent.

^

DAX 15206,64 0,71

XDAX 15193,65 0,19

EuroSTOXX 50 4120,56 0,83

Stoxx50 3728,97 0,94

DJIA 35091,13 0,00

S&P 500 4483,87 -0,37

NASDAQ 100 14571,25 -0,84

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 165,41 -0,24%\°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1418 -0,17

USD/Yen 115,4280 0,28

Euro/Yen 131,8000 0,11\°

Der Euro hat am Dienstag leicht nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1418 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1447 Dollar festgesetzt.

Trotz des leichten Kursrückgangs hält sich der Euro weiterhin über der Marke von 1,14 Dollar, die er letzte Woche Donnerstag schwungvoll überwunden hatte. Anleger hatten Aussagen der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, als Hinweis auf eine geldpolitische Wende zur Bekämpfung der hohen Inflation gedeutet. Diese liegt im Januar mit 5,1 Prozent deutlich über dem mittelfristigen EZB-Ziel von 2 Prozent. Am Montag nun hatte Lagarde bei einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament im Wesentlichen diese Aussagen wiederholt und erneut betont, dass man erst nach dem Auslaufen der Nettoanleihekäufe zur Stützung der Konjunktur Zinsen erhöhen wolle.

Im Tagesverlauf richtet sich der Blick auf Daten zur spanischen Industrieproduktion im Dezember. Diese dürfte erneut gewachsen sein, wenn auch nicht so stark wie im November.

ROHÖL:

^

Brent 92,80 0,11 USD

WTI 91,52 0,20 USD\°

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT SILTRONIC AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 135 (145) EUR

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 197 (185) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 46,80 (44,50) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET AIRBUS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 140 EUR

– JEFFERIES STARTET MTU MIT ‚BUY‘ – ZIEL 225 EUR

– MORGAN STANLEY HEBT ALLIANZ SE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-W) – ZIEL 275 (246) EUR

– MORGAN STANLEY STARTET HANNOVER RÜCK MIT ‚OVERWEIGHT‘ – ZIEL 200 EUR

– MORGAN STANLEY STARTET MUNICH RE MIT ‚EQUAL-WEIGHT‘ – ZIEL 323 EUR

– WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR FORD AUF 15,5 (14,5) USD – ‚VERKAUFEN‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,90 (3,30) EUR – ‚UNDERWEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR VINCI AUF 119 (113) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BBVA AUF 6,50 (6,60) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 56 (64) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– CITIGROUP HEBT SCHNEIDER ELECTRIC AUF ‚NEUTRAL‘ (SELL) – ZIEL 150 EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR KONE AUF 76 (80) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 171 (163) EUR – ‚NEUTRAL‘

– HSBC HEBT CERES POWER AUF ‚HOLD‘ (REDUCE) – ZIEL 600 (1000) PENCE

– HSBC SENKT NEL ASA AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 13 (22) NOK

– HÄNDLER: KEPLER CHEUVREUX HEBT BEFESA AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 81 EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA SA AUF 3,20 (3) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– JEFFERIES STARTET BAE SYSTEMS MIT ‚BUY‘ – ZIEL 695 PENCE

– JEFFERIES STARTET COLOPLAST MIT ‚BUY‘ – ZIEL 1150 DKK

– JEFFERIES STARTET ROLLS-ROYCE MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 109 PENCE

– JEFFERIES STARTET SAFRAN MIT ‚UNDERPERFORM‘ – ZIEL 89 EUR

– JEFFERIES STARTET THALES MIT ‚HOLD‘ – ZIEL 89 EUR

– JPMORGAN HEBT BANCO SABADELL AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 1,00 (0,57) EUR

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 7,30 (7,20) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR CAIXABANK AUF 3,10 (2,75) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,10 (3,60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– MORGAN STANLEY HEBT AXA AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 35 (30) EUR

– MORGAN STANLEY HEBT M&G AUF ‚OVERWEIGHT‘ (EQUAL-WEIGHT) – ZIEL 270 (240) PENCE

– MORGAN STANLEY HEBT ST JAMES’S PLACE AUF ‚OVERWEIGHT‘ (E-W) – ZIEL 1900 (1786)P

– MORGAN STANLEY SENKT ZURICH AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (OW) – ZIEL 500 (480) CHF

– MORGAN STANLEY STARTET SWISS RE MIT ‚UNDERWEIGHT‘ – ZIEL 95 CHF

– UBS SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 250 (272) DKK – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: ams-Osram AG, Jahreszahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Jahreszahlen

08:00 DEU: Tui, Q1-Zahlen (Pk 10.30 h, 12.00 h Hauptversammlung)

08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen

08:00 FIN: Outokumpu, Jahreszahlen

08:00 GBR: BP, Jahreszahlen

08:00 NOR: Yara, Jahreszahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Jahreszahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

17:00 DEU: Digitaler Neujahrsempfang Deutsche Bank. Gastredner: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

19:00 AUT: Telekom Austria, Q4-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Coty, Q2-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q1-Zahlen

USA: Lyft, Q4-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q4-Zahlen

USA: Under Armour, Q4-Zahlen

USA: Peloton, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/21

08:00 DEU: Großhandel (Umsatz), 11/21 und Jahresschätzung 2021

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 12/21

14:30 USA: Handelsbilanz 12/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pk mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), RKI-Präsident Lothar H. Wieler und Rolf Apweiler, Direktor European Bioinformatics Institute des Europäischen Laboratoriums für Molekularbiologie (EMBL), Cambridge zur aktuellen Corona-Lage

EUR: EU-Industrietage 2022 (online) mit EU-Exekutiv-Vizepräsidentin Margrethe Vestager, EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton und EU-Forschungskommissarin Mariya Gabriel Gabriel.

EUR: Fortsetzung Veranstaltung Europe 2022 zu „Bleibt der Standort Deutschland nachhaltig wettbewerbsfähig“. Veranstalter: «Tagesspiegel», «Zeit», «Handelsblatt» und «WirtschaftsWoche»

EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Gesetzesinitiative gegen Mikrochipmangel vor

FRA/UKR: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron berät in der Ukraine-Krise mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj

EUR: Fortsetzung: Informelles Treffen der EU-Agrarminister

\°

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

^ Prognose Vorwert

EUROZONE

09.00 Uhr

Spanien

Industrieproduktion

Dezember

Monatsvergleich -0,5 +4,5

Jahresvergleich +4,4 +4,8

GROSSBRITANNIEN

— Keine marktbewegenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Handelsbilanz,

Dezember (in Mrd USD) -83,0 -80,9

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: anathomy / Shutterstock.com