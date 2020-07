Vorbörse: US-Technologie-Titel wackeln weiter – Dax nimmt 12.900 Punkte wieder in Angriff

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE – Zum Ende einer starken Woche unternimmt der Dax noch einmal einen Angriff auf die Marke von 12.900 Punkten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,3 Prozent ganz knapp darüber. Zur Wochenmitte war der Dax bereits um Haaresbreite an der runden Marke von 13.000 Punkten vorbei geschrammt, bevor er am Donnerstag dann schwächelte. Für die Woche steht jedoch bislang ein ordentliches Plus von 1,9 Prozent zu Buche.

USA: – MODERATE VERLUSTE – An der Wall Street haben die US-Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen wieder kalte Füße bekommen. Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Donnerstag im Minus, wobei die konjunktursensiblen Technologiewerte etwas stärker nachgaben als die Standardtitel. Börsianer verwiesen als Belastung unter anderem auf durchwachsene chinesische Wirtschaftsdaten. Sorgen bereitete Analysten die zuletzt schwache Entwicklung des Einzelhandels. Zudem bleibt in den USA der Arbeitsmarkt wegen der Corona-Pandemie stark unter Druck. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,50 Prozent auf 26.734,71 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt um rund ein halbes Prozent. In China fiel der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,36 Prozent, während der Hang Seng in Hongkong um ein halbes Prozent stieg.

DAX 12874,97 -0,43%

XDAX 12887,76 -0,17%

EuroSTOXX 50 3365,35 -0,38%

Stoxx50 3072,62 -0,52%

DJIA 26734,71 -0,5%

S&P 500 3215,57 -0,34%

NASDAQ 100 10626,46 -0,7%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 176,48 0,03%

DEVISEN: – RUHIG – Der Euro hat sich am Freitag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1386 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,1414 Dollar festgesetzt.

Am Morgen zeigte sich ein impulsarmer Handel mit dem Euro, nachdem die EZB am Donnerstag keine Änderung ihrer Geldpolitik vorgenommen hatte. Die europäischen Währungshüter halten unverändert an ihren gewaltigen Corona-Nothilfen fest und forderten ein entschlossenes Handeln der Politik im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.

Für neue Impulse am Devisenmarkt könnten noch einige wichtige Konjunkturdaten sorgen, die kurz vor dem Wochenende auf dem Programm stehen. Am späten Vormittag werden Kennzahlen zur Preisentwicklung in der Eurozone erwartet und am Nachmittag Daten zur Konsumlaune in den USA, die vor dem Hintergrund der jüngsten Zuspitzung der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten im Fokus der Anleger stehen.

Euro/USD 1,1387 0,03%

USD/Yen 107,18 -0,09%

Euro/Yen 122,04 -0,06%

ROHÖL: – RÜCKSCHLAG – Die Ölpreise haben am Freitag ihre leichten Verluste vom Vortag ausgeweitet. Am Markt wird auf die Sorge verwiesen, dass sich die Konjunkturerholung in den USA angesichts der weiter um sich greifenden Corona-Pandemie abschwächen könnte. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,20 US-Dollar. Das waren 17 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 40,66 Dollar.

Investoren zeigten sich besorgt über die jüngste Zuspitzung der Corona-Pandemie in den USA mit einer vergleichsweise hohen Zahl von Neuinfektionen. Die Entwicklung könnte die zuletzt angelaufene Erholung der größten Volkswirtschaft bremsen, worauf zuletzt enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt hindeuten. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend hoch ausgefallen war.

Im Verlauf der Woche hatte auch die Förderpolitik der in der Opec+ zusammengefassten Ölstaaten die Ölpreise belastet. In der Opec+ haben sich Mitglieder des Kartells mit anderen Ölstaaten darunter Russland zusammengeschlossen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass eine vereinbarte Kürzung der Fördermenge ein Stück weit zurückgenommen wird. Damit werden die Staaten der Opec+ ab August wieder mehr Rohöl auf den Markt bringen.

Brent 43,25 -0,12 USD

WTI 40,69 -0,05 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 89 (85) EUR – ‚HOLD‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LEIFHEIT AUF 35 (30) EUR – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 31 (25) EUR – ‚SELL‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR UNIPER AUF 18,50 (18) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 40 (36) EUR – ‚BUY‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 105 (92) EUR – ‚BUY‘

– HSBC SENKT JUNGHEINRICH AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 24 (21) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 7 (6,80) EUR – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 30,50 (24) EUR – ‚NEUTRAL‘

– JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 94,80 (84,20) EUR – ‚OVERWEIGHT‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 110 (104) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR TESLA AUF 1400 (700) USD – ‚NEUTRAL‘

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 550 (520) USD – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 600 (670) USD – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 55 (50) USD – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 58 (46) USD – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT NETFLIX AUF ‚NEUTRAL‘ (OUTPERFORM) – ZIEL 525 (550) USD

– BAADER BANK STREICHT ZUR ROSE VON ‚TOP PICKS‘-LISTE – ‚BUY‘

– BERENBERG HEBT SGS AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 2700 (2300) CHF

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 45 (40) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 16,50 (18) EUR – ‚NEUTRAL‘

– DEUTSCHE BANK SENKT ERSTE GROUP BANK AG AUF ‚HOLD‘ (BUY) – ZIEL 21 (22) EUR

– MS HEBT FLUGHAFEN ZURICH AUF ‚EQUAL-WEIGHT‘ (UNDERWEIGHT) – ZIEL 137 (134) CHF

– SOCGEN SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1050 (1200) PENCE – ‚BUY‘

– DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR ANGLO AMERICAN AUF 1250 (1150) PENCE

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: Rio Tinto, Q2 Operation Report

07:00 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q2-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q2-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q2-Zahlen

10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: VW Konzern Auslieferungszahlen für Juni und das erste Halbjahr

12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen: Roundtable mit VW-China-Chef Stephan Wöllenstein

SWE: Electrolux, Q2-Zahlen

SWE: Investor, Q2-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 05/20

09:00 SVK: Verbraucherpreise 06/20

10:00 ITA: Industrieaufträge 05/20

10:00 ESP: Handelsbilanz 05/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/20

14:30 USA: Baugenehmigungen- und beginne 06/20

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/20 (vorläufig)

EUR: Moody’s Ratingergebnis Portugal

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien

EUR: S&P Ratingergebnis Russland

SONSTIGE TERMINE

10:00 EUR: EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen und zum Milliarden-Programm zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise

DEU: Informelle Videokonferenz der EU-Arbeits- und -Sozialminister – Thema: Sozialpolitische Antworten auf die Corona-Krise

+ 1300 Pk mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), EU-Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit, der portugiesischen Arbeitsministerin Ana Mendes Godinho und ihrem slowenischen Amtskollegen Janez Cigler Kralj

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise HVP Juni

Monatsvergleich +0,3 +0,3*

Jahresvergleich +0,3 +0,3*

Kernrate

Jahresvergleich +0,8 +0,8*

USA

14.30 Uhr

Baugenehmigungen, Juni

Monatsvergleich +6,1 +14,1

Baubeginne, Juni

Monatsvergleich +21,2 +4,3

Konsumklima

Uni Michigan-Index 79,0 78,1 (in Pkt.)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com