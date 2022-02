Vorbörse: Wall Street vor Inflationsdaten mutiger – Zahlenflut treibt Dax weiter an

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSGEWINNE – Nach einer bislang starken Börsenwoche und vor Inflationsdaten aus den USA dürften sich die Investoren am Donnerstag zunächst nicht mehr allzu weit vorwagen. Der Dax, der seit Wochenbeginn um zweieinhalb Prozent zugelegt hat, wird gut behauptet erwartet. Der Broker IG taxierte den Dax rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,43 Prozent höher auf 15 550 Punkte. Um mehr als sieben Prozent dürften die Verbraucherpreise in den USA im Januar auf Jahressicht gestiegen sein. Die hohe Inflation schürt schon seit längerem die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Laufe dieses Jahres kräftig erhöht. Das kann die Refinanzierung von Unternehmen verteuern und zulasten der Gewinne gehen. Außerdem verlieren Aktien bei steigenden Renditen an den Anleihemärkten an Attraktivität. Vorbörslich haben bereits Siemens und Thyssenkrupp mit ihren Zahlen überzeugt und die Stimmung unter den Anlegern angehoben.

USA: – ERHOLUNGSRALLY – Der US-Aktienmarkt hat am Mittwoch seine Erholungsrally fortgesetzt. Die kräftigen Verluste seit Mitte Januar, als US-Notenbankpräsident Jerome Powell angesichts der guten Wirtschaftsentwicklung und der hohen Inflation eine erste Erhöhung des Leitzinses für März signalisiert hatte, wurden inzwischen wieder spürbar eingedämmt. Vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag hätten sich mutige Anleger wieder aus der Deckung gewagt und setzten auf eine „positive Überraschung“, kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger die Gewinne an den Börsen. Der Leitindex Dow schloss 0,86 Prozent fester auf 35 768,06 Punkten.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit Kursgewinnen von 0,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank hingegen zuletzt um 0,2 Prozent und der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 0,7 Prozent ein. In China konnte die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte die Kurse nicht antreiben.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 165,80 0,03%

DEVISEN: Der Euro hat sich am Donnerstag über 1,14 US-Dollar behauptet. Am Morgen notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1422 Dollar und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1435 Dollar festgelegt.

Die Aussicht, dass auch im Euroraum absehbar die Leitzinsen steigen werden, um die hohe Inflation zu bekämpfen, hat den Euro seit Monatsbeginn angetrieben. „Nach der Zinsentscheidung letzte Woche, die den Euro nach oben katapultiert hat, ist der Dollar etwas in den Hintergrund getreten“, schrieben die Devisenexperten der Commerzbank. „Schließlich war die große Neuigkeit die Kehrtwende der EZB.“ Dass die US-Notenbank Fed den Leitzins schon im März und dann mehrfach hintereinander anheben dürfte, sei hingegen für den Markt kein Novum mehr.

Aber „vielleicht rücken ja die am Nachmittag anstehenden US-Inflationszahlen für Januar den Dollar wieder verstärkt ins Licht“, fuhren die Commerzbank-Experten fort. Sie rechnen mit einem Anstieg der Inflationsrate auf 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Kernrate dürfte von 5,5 Prozent auf 6,0 Prozent steigen.

Die hohen Zahlen könnten laut der Commerzbank bestätigen, dass es für die Fed Zeit zum Handeln sei: „Je höher die aktuellen Inflationsraten, desto stärker vermutlich auch der Gedanke im Markt, dass die Fed noch schneller, entschlossener und länger vorgehen muss, als zurzeit erwartet.“ Das wiederum könnte dem Dollar Schub nach oben geben.

Euro/USD 1,1427 0,01

USD/Yen 115,6420 0,10

Euro/Yen 132,1470 0,11

ROHÖL: Die Ölpreise haben am Donnerstag einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder eingebüßt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 91,29 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 16 Cent auf 89,50 Dollar.

Am Mittwoch hatte der überraschende und deutliche Rückgang der US-Lagerbestände an Rohöl die Ölpreise gestützt. Anleger deuteten die Lagerdaten als Zeichen für eine starke Nachfrage nach dem Rohstoff in der größten Volkswirtschaft der Welt.

An diesem Donnerstag nun behalten die Investoren die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Nuklearabkommens mit dem Iran im Blick. Eine Vereinbarung, die die Bedenken aller Beteiligten berücksichtige, sei in Sicht, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.

Falls die Wiener Nuklearvereinbarung über das iranische Atomprogramm von 2015 wiederbelebt wird, könnte Iran nach Aufhebung der Sanktionen wieder deutlich mehr Erdöl an andere Länder liefern. Das erhöhte Angebot auf dem Weltmarkt würde den Ölpreis entsprechend drücken.