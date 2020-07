Wasserstoff-Sektor: Gleich mehrere Nachrichten treiben die Kurse von McPhy, Ceres Power und PowerCell – Nikola erholt sich weiter

Heute gibt es gleich mehrere kurstreibende Nachrichten aus dem Wasserstoff-Sektor. Zunächst ein Blick auf PowerCell, die einen weiteren Deal in die Tasche stecken konnten: Das Unternehmen wird an einem EU-Projekt teilnehmen, das einen Müllwagen mit Brennstoffzellen für Renova AB, Westschwedens führendem Umweltunternehmen im Bereich Recycling und Abfallwirtschaft, entwickeln und betreiben wird.

PowerCell bei Wasserstoff-Müllwagen-Projekt involviert

Der Endkunde von Renova, die Stadt Göteborg, möchte die Tests von brennstoffzellenbetriebenen Müllwagen verstärken. Der Lkw und sein Betrieb werden teilweise durch das EU-Projekt REVIVE finanziert, dessen Ziel es ist, die Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Müllwagen in Europa zu beschleunigen, so heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. PowerCell hat zuvor an einem gemeinsamen Projekt mit Renova, Scania, dem LKW-Karosseriehersteller JOAB und dem Royal Institute of Technology teilgenommen, um einen Brennstoffzellen-Elektro-Müllwagen zu entwickeln, der eine Brennstoffzelle zum Antrieb eines Bordelektromotors und eines Müllverdichters verwendet.

REVIVE ist der zweite brennstoffzellenbetriebene Müllwagen in der Renova-Fahrzeugflotte. „Wir glauben fest an elektrische Müllwagen mit Brennstoffzellen und Wasserstoff, die offensichtliche Vorteile in Bezug auf Reichweite und Nutzlast haben, zwei entscheidende Faktoren für eine umfassende Elektrifizierung“, sagte Hans Zackrisson, Entwicklungsleiter bei Renova. Die Tatsache, dass Schwedens erste zwei Müllwagen mit Brennstoffzellenantrieb in Göteborg getestet werden, wo PowerCell seinen Hauptsitz hat, wurde von Andreas Bodén, Vertriebsleiter bei PowerCell, positiv begrüßt. „Es ist offensichtlich sehr erfreulich, dass sowohl die Stadt Göteborg als auch ein lokales Unternehmen wie Renova zur Einführung nachhaltigerer Fahrzeuge für die Abfallentsorgung beitragen wollen“, sagte Dr. Boden.

Die Anleger konnte die Meldung allerdings nicht vom Hocker reißen, die PowerCell-Aktie stagniert im heutigen Handel im den Vortageswert von etwa 33,50 Euro, allerdings konnte das Papier in den letzten 5 Handelstagen ein Plus von knapp 15 Prozent erzielen.

Ceres Power begeistert mit mehr Umsatz

Der britische Wasserstoffspezialist hat heute Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 veröffentlicht. Demnach soll der Umsatz um mehr als 20 Prozent angezogen sein. Was allerdings noch mehr aufhorchen lässt: Bosch hat seinen Anteil an Ceres Power auf 18 Prozent aufgestockt und die Kooperation mit Weichai verzögert sich zwar durch die Corona-Pandemie, ist aber laut dem Unternehmen auf einem guten Weg.

Die Anleger honorieren diese positiven Nachrichten mit weiteren Zukäufen und haben die Aktie im heutigen Handel im knapp 7,5 Prozent nach oben gejagt.

McPhy baut Wasserstoff-Tankstellennetz aus

Noch besser läuft es heute für die Aktie von McPhy. Der französische Vertreter der Branche hat gestern in LeMans zusammen mit dem Energiekonzern Total eine Wasserstoff-Tankstelle eingeweiht. Damit verfügt McPhy mittlerweile über eine Referenz von 30 Wasserstoff-Stationen und sieht sich selber einen Schlüsselpartner in der emissionsfreien Mobilität.

Die Aktie ist im heutigen Handel um über 11 Prozent in die Höhe geschossen auf einen Wert von nun 20,60 Euro.

Nikola-Erholungsbewegung geht weiter

Ein Blick auf die my onvista Wasserstoff Watchlist zeigt zudem, dass auch heute die Papiere von Nikola weiter klettern können. Die Erholung nach dem gestrigen Push durch die Empfehlung der US-Bank JPMorgan setzt sich auch heute weiter fort, mit einem Plus von 4,6 Prozent auf Tradegate.

Der Analyst Paul Coster von JPMorgan ist gestern auf den Plan getreten und empfahl die Aktien mit einem Kursziel von 45 US-Dollar (Rund 39,8 Euro). Er liegt damit zwar einen Dollar unter dem Ziel des neutral votierenden RBC-Experten Joseph Spak – allerdings nach einem weiteren Kursrutsch an der Nasdaq-Börse auf nur noch gut 40 Dollar. Für langfristig orientierte Anleger würden die Papiere nach dem Einbruch im Juli langsam wieder interessant, so Coster. Bei hohen Handelsvolumina und geringem Streubesitz bestimmten allerdings momentan Spekulanten das Geschehen. Fundamental erwartet er in Kürze Neues, beispielsweise einen Partner für den Badger-Truck.

onvista-Redaktion/dpa-AFX

Titelfoto: Anusorn Nakdee / Shutterstock.com

