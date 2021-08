Wie „sicher“ ist es, 10.000 Euro heute zu investieren und in 20 Jahren 6.676 Euro zu haben?

Heute 10.000 Euro zu investieren und in 20 Jahren nur noch 6.676 Euro zu besitzen, das ist natürlich absolut nicht sicher. Tatsächlich verliert man als Investor über diesen Zeitraum 3.324 Euro. Eine negative Rendite, die wehtut.

Soll ich dir etwas sagen? Die Chance, dass du genau diese Investition als Deutscher eingehst, ist alles andere als gering. Riskieren wir heute einen Blick darauf, wo viele 10.000 Euro investieren und in 20 Jahren voraussichtlich nur noch 6.676 Euro herausbekommen. Sowie auch, wie das vielleicht deine Vorstellung vom Thema Sicherheit verändern sollte.

10.000 Euro investieren, 6.676 Euro erhalten: Sicher …?

Wenn es um das Thema Sicherheit beim Investieren geht, denken viele inzwischen einfach bloß an das Parken von Geldes. Das Bankkonto, Tages- oder Festgeld: Alles Alternativen, die zwar absolut sicher zu sein scheinen. Allerdings durchaus ihren Preis haben.

Tatsächlich handelt es sich hierbei nämlich um genau die Investition, die aus 10.000 Euro 6.676 Euro werden lassen. Und das, obwohl tatsächlich die 10.000 Euro absolut erhalten bleiben. Der Mechanismus, der das letztendlich möglich macht, ist die Inflation. Dabei habe ich ganz einfach mit einem Durchschnittswert von 2 % pro Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren gerechnet. Wirklich bemerkenswert, was da passiert, oder etwa nicht?

Im Umkehrschluss bedeutet dieses Rechenbeispiel: 2 % Inflation und damit der Zielwert vieler Zentralbanken ist ausreichend, um über zwei Jahrzehnte hinweg ca. ein Drittel der Kaufkraft deines Geldes zu vernichten. Oder, um bei unserem heutigen Beispiel zu bleiben, dass aus 10.000 Euro Kaufkraft 6.676 Euro werden. Keine gute Investition, wenn du mich fragst.

Ist das die Sicherheit, auf die du setzen möchtest?

Die Foolishe Frage, die dieses Rechenbeispiel mit 10.000 Euro, die durch die Inflation zu 6.676 Euro werden, ist für mich daher: Ist das Sicherheit? Absolut gesehen natürlich. Es gibt keinen Verlust. Zumindest nicht, wenn Negativzinsen nicht noch zusätzlich zu einem Problem werden. Allerdings: Eine reale Negativrendite ist trotzdem eine Negativrendite.

Für mich ist Sicherheit daher eher etwas, das den Wert der Kaufkraft schützt. Idealerweise absolut und relativ. Oder möglichweise eine Option, bei der aus 10.000 Euro nicht 6.676 Euro werden. Nein, sondern über 20 Jahre womöglich der doppelte, dreifache oder vielleicht sogar der vierfache Wert.

Dafür bin ich bereit, kurzfristig einen absoluten Buchverlust zu ertragen. Zumindest, wenn die Rendite mir langfristig orientiert mehr als einen Ausgleich ermöglicht. Das ist für mich Sicherheit. Nicht jedoch ein Ansatz, der mein Geld gemessen an der Kaufkraft konsequent entwertet. Aber entscheide einfach selbst, was du als Sparer und Investor haben möchtest. Oder was vielleicht doch lieber nicht. Es liegt, wie so oft bei finanziellen Dingen, letztendlich an dir.

Der Artikel Wie „sicher“ ist es, 10.000 Euro heute zu investieren und in 20 Jahren 6.676 Euro zu haben? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

