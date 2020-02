Wirecard: CEO Braun twittert wieder – „Schon große Fortschritte in 2020 gemacht“

Die Anleger haben die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 nicht gerade gefeiert. Da ist es doch mal wieder an der Zeit der Fantasie für die Aktie via Twitter auf die Sprünge zu helfen. Vorstandsvorsitzender Markus Braun lässt daher heute über das blaue Vögelchen verlauten, dass die Wachstumspläne von Wirecard gut funktionieren.

„Die Wachstumspläne funktionieren gut. Wir haben 2020 schon große Fortschritte gemacht. Wir fahren die richtige Strategie. Nicht wird uns davon ablenken“

Der Wirecard-Chef macht also wieder fleißig Werbung für den Dax-Konzern. Zuletzt vermeldete Wirecard zwei neue Kooperationen in Österreich. Zum einen wurde mit Billa der größte Lebensmitteleinzelhändler aus der Alpenrepublik als neuer Kunde gewonnen und zum anderen ist der Bezahldienstleister mit der Raiffeisen Bank International ins Geschäft gekommen. Damit beweist Wirecard auf ein Neues, dass die negativen Berichte in den Medien keine großen Auswirkungen auf das operative Geschäft haben. Das war allerdings auch schon 2019 der Fall und die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr lösten keine Jubelstürme aus.

Umsatz über den Erwartungen und das war es auch fast schon

Der Umsatz im Gesamtjahr legte auf Basis vorläufiger Kennzahlen um 38 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zu. Das war mehr als von Experten erwartet. Wirecard bietet Händlern im Internet und auch offline die Technik zur Abwicklung von elektronischen Zahlungen an, so etwa die Akzeptanz von Kreditkarten und auch die Risikoabsicherung von Zahlungen. An den über die eigene Plattform abgewickelten Transaktionen verdient Wirecard über Gebühren von rund 1,5 Prozent mit. Vor allem der Online-Shoppingboom bei Händlern, Fluglinien und sonstigen Anbietern beflügelt das Geschäft des Konzerns aus Aschheim bei München.

Das zahlt sich auch beim Gewinn aus. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um rund 40 Prozent auf 785 Millionen Euro. Bereinigt um Sonderkosten für Prüfung, Beratungs- und Rechtsberatungsleistungen hätte das operative Ergebnis 794 Millionen Euro betragen, bei einem Wachstum von 42 Prozent. Damit traf Wirecard die Schätzungen von Analysten. Die waren mit dem Zahlenwerk allerdings nicht 100 Prozent zufrieden.

Die operative Marge habe enttäuscht, schrieb JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande. Auch für Goldman-Sachs-Experte Mohammed Moawalla sind hier noch Fragen offen. Der Umsatz hatte schließlich deutlich über den Erwartungen gelegen, das operative Ergebnis aber dagegen wie zuvor gedacht. Von den detaillierten Zahlen am 8. April erhofft sich Moawalla auch Klärung über den Umsatzbeitrag von Zukäufen.

Sonderbericht gibt die weitere Richtung vor

Bestimmendes Thema bei Wirecard ist die laufende Sonderprüfung der Bücher durch KPMG, deren Ergebnis mit Spannung erwartet wird. Bei den vorläufigen Zahlen machte Vorstandsvorsitzenden Markus Braun keine Aussagen zu dem Thema. Er hatte bereits schon viel früher den Zeitrahmen für die Sonderprüfung abgesteckt. Die Untersuchungen sollen Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein.

Kursziel 200 Euro

Trotz aller Unwägbarkeiten halten viele Analysten an ihren Kurszielen rund um die Marke von 200 Euro fest. Ob sich die Wirecard-Aktie tatsächlich auf den Weg in diese Höhen macht, dass dürfte zu einem großen Teil vom KPMG-Abschlussbericht abhängen. Obwohl die Aktie im Jahr 2020 mit einem Plus von 27 Prozent hinter der Deutschen Bank zweitbester Wert im deutschen Leitindex ist, haben viele Short-Seller die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Sollte der Abschlussbericht keine Missstände aufdecken, dann dürfte die Aktie frohlocken und die Shorties zum Handeln gezwungen sein. Was dabei rauskommen kann, hat die Aktie von Tesla vorgemacht.

Allerdings steht vor diesem Szenario klar die Tatsache, dass der Abschlussbericht nichts negatives zum Vorschein bringt.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Wirecard

