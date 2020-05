Wochenausblick: DAX startet ohne Dow. ifo, Öl und Lufthansa im Blickpunkt!

Am Anleihemarkt legten die Renditen im Wochenvergleich leicht zu. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf minus 0,49 Prozent (Vorwoche: -0,53 Prozent) und die Rendite vergleichbarer US-Papiere stieg zeitweise bei 0,744 Prozent. Zum Wochenschluss lag sie jedoch bei 0,65 Prozent und damit wenig verändert gegenüber der Vorwoche. Die Edelmetalle bewegten sich in den zurückliegenden Handelstagen in einer engen Range. Der Goldpreise setzte sich bei rund 1.730 US-Dollar und Silber oberhalb der Marke von 17 US-Dollar fest. Öl setzte den Aufwärtstrend in der vergangenen Woche fort. Allerdings gab die Notierung für ein Barrel Brent Crude am Freitag deutlich nach unten. Spekulationen um einen neuen Ölstreit zwischen Russland und Saudi Arabien im Vorfeld des im Juni anstehenden OPEC+ Treffens belasten.

Unternehmen im Fokus