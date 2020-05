Wochenausblick: DAX verliert Schwung. Lufthansa und ThyssenKrupp stark!

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich die Investoren weiter in Kauflaune. Schwache Wirtschaftsdaten wurden ignoriert. Vielmehr schürten die Lockerungen der Corona-Restriktionen die Hoffnung auf eine baldige Erholung der weltweiten Konjunktur. So verbesserte sich der DAX® im Wochenverlauf um 5,5 Prozent auf 11.700 Punkte und der EuroStoxx® 50 ging mit einem Wochenplus von rund 6,2 Prozent ins Wochenende. Auffällig war zudem, dass die Standardwerteindizes die Nebenwerteindizes teilweise deutlich abgehängt haben. In den USA zeigte sich der Dow deutlich stärker als der Nasdaq-100. Geht den US-Techwerten die Puste aus?

In der kommenden Woche stehen Stimmungsindikatoren aus China, Europa und den USA an. Zudem dürfte sich der Fokus auf die US-Arbeitsmarktdaten richten.