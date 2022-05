EUR/AUD: Chance auf Erholung

Kurz zusammengefasst fiel die Kursreaktion beim Australischen Dollar (Aussie) auf die Zinserhöhung bescheiden aus, die kurzfristigen Abschläge konnten seitens bullischer Marktteilnehmer recht schnell wieder abgefangen werden. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob ihren Leitzins etwas stärker als vom Markt erwartet von 0,10 auf 0,35 Prozent an. Interessant gestaltet sich das Chartbild seit Anfang März, hier lässt sich eine potenzielle inverse SKS-Formation ausmachen, die womöglich kurz vor ihrer Aktivierung steht und damit eine Trendwende beim Paar einleiten könnte. Entsprechend gut würde sich ein solches Szenario für einen zeitnahen Long-Einstieg anbieten.

Druckaufbau

Der zunehmende Druck auf den 50-Tage-Durchschnitt steigt von Tag zu Tag spürbar an, handfeste Long-Signale mit Zielen an den Verlaufshochs aus Mitte März bei 1,5329 AUD werden erst oberhalb von 1,50 AUD aktiviert. Darüber könnte sogar ein Anstieg an die Zwischentiefs aus November letzten Jahres um 1,5360 AUD auf Anleger zukommen und würde sich entsprechend gut für ein kurzfristiges Long-Engagement anbieten. Geht es dagegen unter das Niveau der linken Schulter und mindestens 1,46 AUD abwärts, würden direkte Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 1,4321 AUD drohen.