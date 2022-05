BOOKING HOLDINGS - Starke Zahlen! Aber reicht das für ein Kaufsignal bei der Aktie?

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 2.103,330 $ (Nasdaq)

Nach dem zweijährigen Coronawahnsinn kehrt die Reiselust der Menschen wieder zurück. Profiteure sind Online-Reiseportale wie Booking.com. Die Mutter Booking Holdings besitzt aber auch viele weitere Marken wie Momondo oder Priceline.com. Die gestern vorgestellten Zahlen können sich sehen lassen.

Rekordbuchungen im ersten Quartal

Von einem zugegebenermaßen niedrigen Niveau aus sprangen die Bruttobuchungen im ersten Quartal verglichen mit der Vorjahresperiode um 129 % auf 27,3 Mrd. USD nach oben. Das ist ein neuer Rekordwert in der Geschichte des Unternehmens. Der Umsatz von Booking Holdings legte um 136 % auf 2,7 Mrd. USD zu. Unterm Strich verdiente das Unternehmen 3,90 USD je Aktie, nachdem im ersten Quartal 2021 noch ein Verlust von 5,26 USD angefallen war.

Analysten erwarten im Gesamtjahr 2022 sogar einen Ergebnissprung auf 83,84 USD je Aktie und damit knapp eine Verdreifachung des Resultats von 2021. Der Umsatz soll gut 16,2 Mrd. USD erreichen. Auf dem Papier ist die Aktie Stand gestern Abend mit KGVs von 25 und 18 und KUVs um die 5 durchaus ansprechend bewertet.

Den Sell-off im ersten Quartal gut weggesteckt

Aus technischer Sicht stand die Aktie im Februar noch glänzend da und hatte ein neues Allzeithoch bei 2.715,66 USD ausgebildet. Es folgte daraufhin aber ein regelrechter Ausverkauf. Innerhalb von nur 13 Handelstagen verlor der Titel um ein Drittel an Wert. Seither bemühen sich die Käufer um die Etabilierung einer neuen Aufwärtsbewegung.

Der erste Schritt war die Reversalkerze gestern am 61,8 %-Fibonacci-Retracement über die Aufwärtsstrecke im März. Somit ist zumindest eine zweite Erholungsstrecke in Richtung der Zone 2.363,45 bis 2.420,89 USD möglich. Erst darüber steigt die Wahrscheinlichkeit einer neuen Aufwärtsbewegung in Richtung des Allzeithochs bzw. der Widerstandszone zwischen 2.687,29 bis 2.715,66 USD deutlich an.

Auf der Unterseite wären bereits Kurse unter dem gestrigen Tief bei 1.997,24 USD schwierig für die Käufer. In diesem Fall könnte der Wert erneut in Richtung 1.796 USD abrutschen.

Fazit: Aktien wie Booking Holdings sind interessant, um die Re-Opening-Story spielen zu können bzw. den Trend der nach zwei Jahren wieder verstärkten Reiselust der Menschen. Die Basis des Jahres 2021 ist sehr gering, weshalb das Unternehmen 2022 starkes Wachstum aufweisen dürfte. Analysten rechnen auch mit 2023 mit einem satten Gewinnsprung, womit die Bewertung der Aktie absolut in Ordnung geht.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 10,96 16,22 19,03 Ergebnis je Aktie in USD 28,17 83,84 119,37 Gewinnwachstum 197,62 % 42,38 % KGV 75 25 18 KUV 7,9 5,3 4,5 PEG 0,1 0,4 *e = erwartet

Booking-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)