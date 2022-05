M-RKTE-EURO-PARIT-T:HSBC erwartet Parität des Euro zum Dollar vor Jahresende

London (Reuters) - Die Talfahrt des Euro ist nach Einschätzung der Großbank HSBC noch nicht zu Ende.

Bis zum vierten Quartal 2022 werde der Kurs auf einen von derzeit knapp 1,06 Dollar fallen, prognostizierten die Experten der Bank in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Dies wäre der niedrigste Stand seit rund 20 Jahren.

Charts zu den Werten im Artikel HSBC

HSBC ADR

"Der Euro steht bereits unter stärkerem Druck als wir erwartet haben", schrieben die Experten. "Dennoch sehen wir derzeit keinen Silberstreif am Horizont." Wegen der wirtschaftlichen Belastungen durch den Ukraine-Krieg werde die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen behutsamer anheben als die US-Notenbank Fed. Dies werde den Euro-Kurs in den kommenden Monaten in Richtung der Parität zum Dollar drücken. Bislang hatte die HSBC die Gemeinschaftswährung zum Jahresende bei 1,10 Dollar gesehen.