Reisen boomt wieder und Booking ist der große Profiteur

Booking (WKN: A2JEXP) hat mit seinen jüngsten Zahlen den Markt geschockt. Das Unternehmen konnte Rekordzahlen bei den Buchungen vermelden. Das Volumen lag für die ersten drei Monate 2022 bei 27 Mrd. US-Dollar. Noch besser war jedoch, was die Manager in der anschließenden Telefonkonferenz mit Analysten verrieten. Demnach konnte Booking im April einen neuen Monatsrekord erzielen.

Die Bruttobuchungen stiegen auf fast 11 Mrd. US-Dollar. Der Anstieg der gebuchten Übernachtungen betrug 10 % und die Bruttobuchungen stiegen um über 30 % im Vergleich zu 2019. In Europa verzeichnete das Unternehmen im April einen Anstieg der Buchungen im hohen zweistelligen Prozentbereich und ohne Russland, Weißrussland und die Ukraine einen Zuwachs von etwa 30 %. Außer in Asien konnte Booking die Zahl der gebuchten Nächte im Vergleich zu 2019 in allen Regionen steigern.

Booking ist einfach nur stark im Kerngeschäft

Viele der Buchungen können natürlich storniert werden, trotzdem ist das Unternehmen optimistisch für die nahe Zukunft. Trotz der Auswirkungen des russischen Einmarsches in der Ukraine entsprachen die Stornierungsraten im ersten Quartal in etwa dem Niveau von 2019.

Getrieben wurden die Buchungen durch ein starkes Wachstum bei wiederkehrenden Kunden, die seit über einem Jahr nicht mehr gebucht hatten. Dabei gewinnt die App von booking.com immer stärker an Bedeutung. Die Kunden buchten über 40 % der Übernachtungen im ersten Quartal darüber. Daneben hat die booking.com-App im ersten Quartal einen neuen Rekord bei den monatlich aktiven Nutzern erreicht und ist weiterhin die Nummer eins unter den heruntergeladenen OTA-Apps weltweit.

Diese Tatsache ist für Booking bedeutend. Schließlich werden nur die wenigsten Anwender zwei oder mehr Apps aus der Branche installieren. Dazu passt auch, dass die Reisenden im ersten Quartal einen zunehmenden Anteil an Zimmernächten über einen direkten Kanal von Booking buchten. In der Folge sinkt der Anteil an Kunden, welche das Unternehmen über teure Werbung für sich gewinnen muss.