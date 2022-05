IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT® bereitet sich auf die Markteinführung in der Schweiz vor, um neue Wettbewerbsvorteile zu nutzen

IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT® bereitet sich auf die Markteinführung in der Schweiz vor, um neue Wettbewerbsvorteile zu nutzen

LAS VEGAS und VANCOUVER, 6. MAI 2022 - TAAT® GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT®) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen derzeit mit einem Tabakvertriebspartner mit Niederlassungen in Zürich und Zug zusammenarbeitet, um die bevorstehende Markteinführung von TAAT® Original, Smooth und Menthol in der Schweiz zu koordinieren. Vorrangiges Ziel ist es, von den aktuellen Änderungen am Schweizer Markt zu profitieren, wo ein Werbeverbot für Tabakmarken im öffentlichen Raum geplant ist. Obwohl Tabakwerbung in den meisten Märkten des Westens schon seit langem verboten ist, zählte die Schweiz zu den letzten Ländern, in denen Werbung für Tabakprodukte in öffentlichen Bereichen (z. B. auf Plakatwänden, in Kinos und bei Veranstaltungen wie Musikfestivals) zulässig war. Am 13. Februar 2022 stimmten die Wähler in der Schweiz nun mit überwältigender Mehrheit einem Gesetz zu, das Tabakfirmen die Werbung im öffentlichen Raum verbietet1.

Charts zu den Werten im Artikel Taat Lifestyle & Wellness

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65667/TAATSwitzerlandLaunchPR_DE_PRcom.001.png

In den 2020er Jahren ist Tabakwerbung in den westlichen Ländern aufgrund des seit langem bestehenden Werbeverbots für Tabakerzeugnisse kaum noch zu sehen. Während TAAT® derzeit davon profitiert, dass es in Märkten wie den Vereinigten Staaten als Nicht-Tabak-Produkt beworben werden kann, haben die Wähler in der Schweiz erst vor kurzem einem Gesetz zugestimmt, das Tabakwerbung im öffentlichen Raum verbietet. Das Unternehmen plant daher, TAAT® in der Schweiz auf den Markt zu bringen, um diesen potenziellen Wettbewerbsvorteil für sich zu nutzen. Dabei sollen beispielsweise Werbeplakate (ein vorläufiger Entwurf ist oben zur Veranschaulichung abgebildet) in öffentlichen Bereichen platziert werden, die häufig von erwachsenen Rauchern frequentiert werden.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Das Unternehmen sondiert schon seit einiger Zeit diverse Möglichkeiten zur Markteinführung im gesamten europäischen Raum, vor allem nachdem die verbesserte Rezeptur von Beyond Tobacco unter Verwendung von rekonstituiertem Material fertiggestellt wurde. In einer Pressemeldung vom 3. September 2021 gab TAAT® bekannt, dass das Unternehmen für seine verbesserte Rezeptur von Beyond Tobacco von Tabakgroßhändlern in den Märkten Deutschland, Polen, Frankreich und der Schweiz fantastische Rückmeldungen bekommen hat. Vorbehaltlich der endgültigen Zulassung des TAAT®-Produkts durch die Schweizer Behörden rechnet das Unternehmen damit, dass die Schweiz der erste neue internationale Markt sein wird, den TAAT® im Jahr 2022 dazugewinnt, nachdem eine entsprechende Vertriebsvereinbarung und ein erster Kaufauftrag abgeschlossen wurden. In der Schweiz liegt die Raucherquote bei Erwachsenen mit 27%2 derzeit über dem europäischen Durchschnitt und ist damit mehr als doppelt so hoch wie in den Vereinigten Staaten mit 12,5%3.

Da es sich bei TAAT® um ein Produkt handelt, das keinen Tabak enthält, genießt das Unternehmen weitreichende Freiheiten bei der Vermarktung über öffentlichkeitswirksame Medien in jenen Märkten, in denen Tabakwerbung entweder eingeschränkt oder verboten ist. In den Vereinigten Staaten wirbt TAAT® beispielsweise über Maßnahmen wie Aushänge in den Geschäften und durch Sportsponsoring (z. B. für ein Stock-Car-Rennteam oder die Entourage des Boxweltmeisters Floyd Mayweather) für seine Marke als die bessere Alternative zu Tabakzigaretten. Das Unternehmen hat die Absicht, im Rahmen der geplanten Markteinführung in der Schweiz deutschsprachige Anzeigen wie das unten abgebildete Modell strategisch zu platzieren und für die Märkte im Westen der Schweiz, wie etwa Genf, die zweitgrößte Stadt des Landes gemessen an der Einwohnerzahl, französischsprachige Varianten anzufertigen.

TAAT®-Gründer Joe Deighan erklärt: Da sich die Tabakbranche laufend weiterentwickelt, ist es ein wichtiger Teil unserer Strategie, Chancen zu ergreifen und Dinge zu tun, die Tabakunternehmen nicht tun können, um TAAT® einen entsprechenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Schweiz war schon vorher ein Zielmarkt für die zukünftige Markteinführung von TAAT®, da die Raucherquote bei Erwachsenen mit 27 % relativ hoch ist und die Schweiz optimal im Zentrum Europas liegt, wo sie eine gemeinsame Grenze mit fünf anderen Ländern hat. Da in der Schweiz aber aufgrund einer Abstimmung zu einem neuen Gesetz im letzten Quartal nun das Verbot der Tabakwerbung kommen wird, haben wir diese bevorstehende Änderung als Chance erkannt, die aus meiner Sicht zeitlich sehr gelegen kommt. Wir arbeiten eng mit einem Schweizer Tabakvertriebspartner zusammen, der sich bereits in der Endphase der behördlichen Genehmigung für den Verkauf von TAAT® in der Schweiz befindet, und ich kann es kaum erwarten, die nächsten Schritte im Zuge der Erweiterung unserer Präsenz in der Tabakbranche zu setzen.

Quellen:

1 - https://www.nytimes.com/2022/02/13/world/europe/switzerland-tobacco-ad-ban.html

2 - https://www.bbc.com/news/world-europe-60333336

3 - https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/adult_data/cig_smoking/index.htm

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT® Global Alternatives Inc.

Joe Deighan

Joe Deighan, COO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT® Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatglobal.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT® Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT®, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT® wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT® ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wurde TAAT® im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 812 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

Quellennachweis

1 Statista: Consumer Markets - Tobacco Products

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die erwartete Leistung von TAAT® in der Tabakindustrie, zusätzlich zu den folgenden:: Genehmigung von TAAT® und Beyond Tobacco durch die zuständigen Behörden in der Schweiz, potenzielle Markteinführung von TAAT® in der Schweiz einschließlich eines potenziellen Kaufauftrags und einer geplanten Werbekampagne im öffentlichen Raum, erwartete Auswirkungen des Tabakwerbeverbots in der Schweiz, über das im Februar 2022 abgestimmt wirdDie zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von TAAT® Global Alternatives Inc. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65667

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65667&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87320M1014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.