STEICO – Ökoinvestment mit starken Fundamentaldaten

STEICO SE - WKN: A0LR93 - ISIN: DE000A0LR936 - Kurs: 86,000 € (XETRA)

Im Zeitraum von 2013 bis 2021 konnte der Konzern den Umsatz von 158 Mio. EUR auf 388 Mio. EUR steigern und hat dabei die EBIT-Marge von 5,9 % auf 17,4 % ausgebaut.

Ergebnis: Der Aktienkurs ist von knapp 5 EUR auf deutlich über 100 EUR gestiegen. Aktuell notiert die Aktie, nach starken Q1-Zahlen, die mit einer Prognoseerhöhung garniert waren, bei rund 86 EUR.

Holz boomt

Auf der Münchner-Kapitalmarkt-Konferenz präsentierte man sich folglich auch mit breiter Brust und großen Ambitionen bei der Expansion weiter aufs Tempo zu drücken.

Steico ist weltweit führend bei modernen Holzfaser-Dämmstoffen. Die Herstellung und Verarbeitung des Holzes erfolgt in eigenen Werken, die vornehmlich in Polen angesiedelt sind. Steico bezieht regionales Holz, verarbeitet dieses und exportiert es vornehmlich in andere europäische Länder, aber auch weltweit. Dabei wächst Steico traditionell organisch, aus eigener Kraft und dem eigenen Cash-Flow.

Eine echte Erfolgsgeschichte. Auf den Ukraine-Krieg angesprochen sieht der Vorstand derzeit kaum ein direktes Problem für Steico. Was das Thema Energieversorgung angeht hat sich der Konzern entsprechend abgesichert. Preiserhöhungen für die Produkte sind bereits im März erfolgt und erfolgen erneut im Mai. Damit kann Steico die Preiserhöhungen für Holz und Energie vollumfänglich weiterreichen. Steico besitzt damit im Sektor eine starke Preissetzungsmacht. Dass die ganze Sache auch noch umweltfreundlich ist und Steico daher auch bei ESG-Investoren gerne gesehen ist, braucht man kaum zu erwähnen.

Auch die Zahlen passen

Im Q1 legte der Umsatz von Steico um 27,9 % auf 115,9 Mio. EUR zu. Die Jahresprognose für das Umsatzwachstum hat man im Anschluss von mind. 15 % auf mind. 20 % angepasst.

Das EBIT erhöhte sich nahezu proportional um 24,6 % auf 17,2 Mio. EUR.

Kommen wir zum Wermutstropfen, das ist eindeutig die Bewertung. Selbst bei optimistischen Annahmen liegt das KGV für 2023 bei rund 22. Das ist deutlich niedriger, als die 30 die man vor kurzem noch bezahlt hat, aber für ein Bauunternehmen ist das durchaus stolz. Andererseits profitiert Steico noch jahrelang vom Trend zum umweltfreundlichen Bauen, ist solide finanziert und wächst sogar schneller als in der Vergangenheit. Die Bewertung erscheint vor diesem Hintergrund fair.

Technisch hat die Aktie ein kurzfristiges Verkaufssignal mit dem Bruch unter die Marke von 90 EUR ausgebildet. Daher drängt sich ein Kauf zum aktuellen Zeitpunkt nicht direkt auf. Die Aktie sollte jedoch auf die Beobachtungsliste. Sie könnte nach dem laufenden Crash wieder einer der Nebenwerte-Favoriten werden.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Ergebnis je Aktie in EUR 3,42 3,53 3,80 KGV 25 24 23 Dividende je Aktie in EUR 0,40 0,45 0,50 Dividendenrendite 0,47 % 0,52 % 0,58 % *e = erwartet

STEICO SE Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Sascha Gebhard, Redakteur)