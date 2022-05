IRW-News: Karora Resources Inc.: Bergbau-Veteran Tony Makuch tritt dem Karora-Team als Sonderberater bei

IRW-PRESS: Karora Resources Inc.: Bergbau-Veteran Tony Makuch tritt dem Karora-Team als Sonderberater bei

TORONTO, 9. Mai 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/ ) freut sich, die Ernennung von Herrn Tony Makuch zum Sonderberater des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Makuch verfügt über umfangreiche Management-, technische und betriebliche Erfahrungen in der Goldindustrie, zuletzt als ehemaliger CEO und Direktor von Agnico Eagle Mines Limited.

Paul A. Huet, Chairman und CEO von Karora, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Tony Makuch im Karora-Team willkommen zu heißen. Da ich in der Vergangenheit mit Tony persönlich zusammengearbeitet habe, fühle ich mich geehrt, dass er uns auf unserem weiteren Weg begleiten wird. Tonys Bereitschaft, dem Karora-Team beizutreten, ist eine starke Bestätigung für das Unternehmen, das wir bei Karora aufgebaut haben, sowie für sein vielversprechendes Wachstumspotenzial. Tony hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Bergbauunternehmen, wie er während seiner äußerst erfolgreichen Amtszeit als CEO von Kirkland Lake Gold von 2016 bis zur Fusion mit Agnico Anfang 2022 bewiesen hat. Außerdem hat er in seiner über 35-jährigen Karriere im Bergbau mehrere sehr erfolgreiche Bergbaubetriebe geleitet. Ich freue mich auf Tonys Beiträge zu Karora und bin sehr gespannt darauf, von seiner Erfahrung, seinen Einsichten und seiner Führung zu profitieren, die von unschätzbarem Wert sein werden, wenn wir weiterhin das volle Potenzial von Karora ausschöpfen wollen."

Tony Makuch fügte hinzu: "Der Verwaltungsrat und Pauls Team bei Karora haben hervorragende Arbeit geleistet, indem sie sowohl die operative Basis ausgebaut als auch einen erheblichen Wert für die Aktionäre geschaffen haben. Ich freue mich darauf, mit Paul zusammenzuarbeiten und ihn in den nächsten Phasen des strategischen Wachstums von Karora zu unterstützen."

Tony Makuch verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Bergbaubranche und war zuvor President, CEO und Director von Kirkland Lake Gold Ltd ("Kirkland"). Während seiner fünfjährigen Amtszeit als CEO von Kirkland leitete Tony Makuch die Transformation des Unternehmens, wobei die jährliche Goldproduktion von 315.000 Unzen auf über 1.400.000 Unzen anstieg, die Marktkapitalisierung des Unternehmens von etwa 1 Milliarde $ auf über 13 Milliarden $ anstieg und der Aktienkurs von Kirkland um über 530 % zunahm. Diese Meilensteine wurden dank zweier erfolgreicher Übernahmen, branchenführender Betriebsleistungen und bedeutender Explorationserfolge erreicht und gipfelten schließlich in der Fusion von Kirkland mit Agnico Eagle Mines Limited im Jahr 2022.

Bevor er zu Kirkland kam, war Herr Makuch President und CEO bei Lake Shore Gold Inc. von 2008 bis zur Übernahme durch Tahoe Resources Inc. im Jahr 2016, als er Executive Vice-President und President of Canadian Operations wurde. Von 2006 bis 2008 war Herr Makuch Senior Vice President und Chief Operating Officer bei FNX Mining Company Inc. Von 1998 bis 2005 hatte er verschiedene leitende Positionen bei Dynatec Corporation inne, darunter VP Operations. Von 1992 bis 1998 arbeitete Herr Makuch bei der Kinross Gold Corporation in einer Reihe von deren kanadischen Betrieben.

Herr Makuch ist ein professioneller Ingenieur (P.Eng) und hat einen Bachelor of Science (Honours Applied Earth Sciences) von der University of Waterloo (Ontario) und sowohl einen Master of Science in Engineering als auch einen Master of Business Administration von der Queens University (Ontario) und hat den Titel des Institute of Corporate Directors ICD.D von der University of Toronto Rotman School of Business.

Über Karora Resources

Karora ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis zum Jahr 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Tag, die bis 2024 auf 2,5 Mio. Tonnen pro Tag erweitert werden soll und von Karoras unterirdischen Minen Beta Hunt und Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherben, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Zeitplans für den Abschluss technischer Studien, der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognosen, des Abschlusses der Mühlenerweiterung bei HGO und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville und der Goldmine Spargos sowie des Zeitplans für die Produktion in der Goldmine Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Direktor, Investor Relations

T: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65696

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65696&tr=1

