ELI LILLY - Das ist Stärke

Eli Lilly and Company - WKN: 858560 - ISIN: US5324571083 - Kurs: 291,800 $ (NYSE)

Die Aktie des Pharmariesen Eli Lilly befindet sich seit rund 20 Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung mündete im August 2021 in einem Hoch bei 275,87 USD.

Anschließend konsolidierte der Wert in einer Art aufsteigenden Dreieck seitwärts. Ein erster Ausbruchsversuch im Dezember 2021 führte zwar zu einem neuen Hoch bei 283,9 USD, scheiterte aber. Erst der zweite Ausbruchsversuch Mitte März 2022 gelang.

Nach einem neuen Allzeithoch bei 314,00 USD setzte der Wert zu einem Pullback an das Dreieck an. In den letzten Tagen kann er sich trotz der aktuellen Turbulenzen an den Märkten über der Unterstützungszone zwischen 283,90 USD und 275,87 USD behaupten, zeigt also relative Stärke zum Gesamtmarkt.

Laut aktuellen Schätzungen soll der Konzern im Jahr 2023 9,48 USD je Aktie verdienen. Das entspricht bei einem gestrigen Schlusskurs von 291,80 USD einem KGV von 30,78. KGVs über 30 sind für die Aktie nichts Ungewöhnliches. Aber meist folgte zügig ein Rückschlag und sie war wieder für KGVs unter 30 zu haben. Der Wert ist also aktuell auf der teuren Seite.

Trotzdem kaufen?

Das Chartbild macht einen bullischen Eindruck. Solange die Aktie über 275,87 USD notiert, besteht die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 345,61 USD.

Fällt der Wert aber doch stabil unter 275,87 USD zurück, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. In diesem Fall wären Abgaben in Richtung 242-240 USD und damit an die Unterkante des Dreiecks möglich.

Fazit: Der Chart der Aktie von Eli Lilly macht Hoffnungen auf weitere Kursgewinne. Sie ist ein interessanter Tradingkandidat.

