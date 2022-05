Top-Immobilien-Aktien mit mind. 4 % Dividendenrendite & mehr!

The Motley Fool · 13.05.2022, 07:56 Uhr

Top-Immobilien-Aktien mit mindestens 4 % Dividendenrendite und einer Menge mehr? Das gibt es derzeit wieder zu Hauf. Der Markt korrigiert, inzwischen auch in der Breite. Und genau das führt dazu, dass Qualität jetzt zu deutlich günstigeren Konditionen bewertet wird.

Vonovia (WKN: A1ML7J) und Stag Industrial (WKN: A1C8BH) sind meine Top-Immobilien-Aktien, die auf mindestens 4 % Dividendenrendite und mehr kommen. Wobei wir sogar über 5 % Ausschüttungsrendite erreichen. Das ist jedoch nicht alles, wie wir jetzt gleich im Rahmen dieses Überblicks sehen können.

Top-Immobilien-Aktie mit 4 % Dividendenrendite: Stag Industrial!

Stag Industrial ist derzeit eine Top-Immobilien-Aktie, die auf über 4 % Dividendenrendite kommt. Gemessen an einer monatlichen (!) Ausschüttung in Höhe von 0,122 US-Dollar und einem Aktienkurs von 33,94 US-Dollar haben wir die Marke von 4,3 % nach oben durchbrochen. Das ist ein Niveau, das durchaus attraktiv ist.

Der US-REIT Stag Industrial setzt auf qualitative Immobilien im Logistik- und Industrie-Segment. Auch mit soliden Wachstumsmöglichkeiten. Unter anderem ist Amazon ein Mieter des Real Estate Investment Trusts, der zuletzt Funds from Operations je Aktie um 8,2 % im Jahresvergleich hatte. Das ist ein solides Wachstum, wobei die sogenannten Same-Store-Erlöse um 4,8 % im Jahresvergleich wuchsen. Eine Kennzahl, die das Umsatzpotenzial bestehender Flächen misst.

Hinter Stag Industrial steckt daher eine spannende, wachsende Dividendenaktie. Oder eine Top-Immobilien-Aktie, die jetzt auf über 4 % Dividendenrendite kommt. Zwar leidet ein wenig das Dividendenwachstum, aber das Management priorisiert derzeit das operative Wachstum gegenüber der Dividende. Das ist ein solider Fokus, der langfristig orientiert Mehrwerte schaffen kann.

Vonovia: Die 5 vor dem Komma!

Hinter Vonovia steckt inzwischen eine Top-Immobilien-Aktie, die sogar auf über 5 % Dividendenrendite kommt. Auf Basis der ausgeschütteten 1,66 Euro je Aktie und einem Kursniveau von 31,92 Euro erhalten wir gegenwärtig 5,20 %. Das ist wirklich bemerkenswert für den DAX-Wohnimmobilienkonzern.

Vielleicht fragst du dich gerade: Wo ist das Häufchen, das diese Investitionsthese ausbremst? Unzweifelhaft dürften das die hohen Schulden sein, die der DAX-Konzern zuletzt unter anderem für die Übernahme der Deutsche Wohnen aufgenommen hat. Mit langfristigen Schulden von 57 Mrd. Euro und 22 Mrd. Euro kurzfristigen Verbindlichkeiten ist diese Baustelle nicht gerade klein. Defensive Klasse hin oder her: Irgendwann müssen die Mittel abbezahlt werden.

Trotzdem scheint sich der Markt voll und ganz auf die Verschuldung einzuschießen und übersieht die durchaus optimistischen Äußerungen des Managements. Für das Jahr 2022 sollen die Funds from Operations auf 2,1 Mrd. Euro klettern. Das soll sich wiederum in einem Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie und einer wachsenden Dividende niederschlagen. Mit über 5 % Dividendenrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis, das sich der Marke von 15 annähert, ist eine günstige Bewertung bei dieser Top-Immobilien-Aktie jetzt durchaus gegeben. Trotz des Risikos der Verschuldung.

