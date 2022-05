ANALYSE-FLASH: UBS hebt Wienerberger auf 'Buy' - Ziel gesenkt auf 30 Euro

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat Wienerberger von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 34,50 auf 30 Euro gesenkt. Die Aktien seien zuletzt sehr stark gefallen und preisten eine Abschwächung möglicherweise mehr als ein, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Hersteller von Baustoffen profitiere sehr von Absicherungen gegen steigende Gas- und Strompreise. Das könne die Profitabilität in diesem und den folgenden Jahren antreiben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 18:58 / GMT

Charts zu den Werten im Artikel WIENERBERGER ADR 1/5/O.N.

UBS Group

Wienerberger

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT