DGAP-News: A.S. Création Tapeten AG:

A.S. Création Tapeten AG, Gummersbach

Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,90 € je Aktie für 2021. Erstes Quartal 2022 bleibt hinter den Erwartungen zurück.



Die heutige Hauptversammlung der A.S. Création Tapeten AG, Europas führendem Tapetenhersteller, wurde als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre abgehalten.

Konstante Dividende

Vor dem Hintergrund der soliden Finanzlage zum Bilanzstichtag 31.12.2021 wurde beschlossen, für das vergangene Geschäftsjahr eine konstante Dividende von 0,90 € je Aktie auszuschütten. Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Jörn Kämper, dankte allen Beschäftigten von A.S. Création für ihr großes Engagement im zurückliegenden Geschäftsjahr. Vorstand und Aufsichtsrat wurden seitens der Hauptversammlung mit großer Mehrheit entlastet.

Schwieriger Start ins Geschäftsjahr 2022

In der Hauptversammlung präsentierte der Vorstand die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022, dessen gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen von dem seit Ende Februar herrschenden Krieg in der Ukraine, den stark steigenden Rohstoff- und Energiepreisen sowie den anhaltenden Störungen in den Lieferketten in Folge der Corona-Pandemie gekennzeichnet waren. In diesem schwierigen Umfeld verzeichnete A.S. Création in den ersten drei Monaten 2022 einen Rückgang der Konzernumsätze von 40,3 Mio. € im Vorjahr um 1,5 % bzw. 0,6 Mio. € auf 39,7 Mio. €. Dieser Rückgang ist ausschließlich auf den Monat März und die rückläufige Umsatzentwicklung in den Auslandsmärkten zurückzuführen. In Deutschland konnten dagegen die Brutto-Umsätze um 9,8 % von 17,8 Mio. € im Vorjahreszeitraum auf 19,5 Mio. € im ersten Quartal 2022 gesteigert werden.

Die massiven Preissteigerungen bei den Rohstoffen und Energien führten zu einer Belastung der Rohertragsmarge und damit zu einer deutlich verschlechterten Ertragslage. Das um Währungseffekte bereinigte operative Ergebnis belief sich in den ersten drei Monaten 2022 auf 1,0 Mio. €, was gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert in Höhe von 3,7 Mio. € einer Reduktion um 2,7 Mio. € entspricht. Insgesamt bleiben das Umsatz- und Ertragsniveau hinter den Planungen für das Geschäftsjahr 2022 zurück.

Ausblick mit sehr großen Unsicherheiten behaftet

Der Vorstand ist mit der Entwicklung der Umsatz- und Ertragslage im ersten Quartal 2022 nicht zufrieden. Im Hinblick auf die weitere Geschäftsentwicklung bis zum Jahresende existieren mit den umfangreichen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs, der sehr hohen Inflationsrate und den als Folge der Corona-Pandemie immer noch gestörten Lieferketten außergewöhnlich hohe Unsicherheiten. Daher sieht sich der Vorstand zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, eine seriöse und belastbare quantitative Prognose für das Gesamtjahr 2022 abzugeben. In operativer Hinsicht wird der Vorstand den Fokus in den kommenden Monaten auf die Verbesserung der Ertragslage setzen.

Gummersbach, 17. Mai 2022

A.S. Création Tapeten AG

Der Vorstand

