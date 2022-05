Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.05.2022 Kursziel: 2,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Erstes Quartal mit zweistelligem Umsatzwachstum und verbesserter EBIT-Marge MS Industrie hat am Freitag Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht, die einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigen. Die operative Performance sowie der steigende Auftragsbestand sind für uns ein klarer Hinweis, dass MS Industrie ihre Jahresziele erreichen wird. Umsatzanstieg in beiden Segmenten: Der wesentliche Treiber des Umsatzanstiegs im Auftaktquartal war das Segment Powertrain (35,0 Mio. Euro; +15,0% yoy), das in Q1 rund 75% der Umsätze ausmachte. Im Segment Ultrasonic erzielte das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 6% auf 12,0 Mio. Euro. Erfreulich war hierbei die Entwicklung des Technologiefelds "Serienmaschinen", welches Ultraschall-Schweißmaschinen für verschiedenste Kunststoffkleinteile anbietet. Insgesamt konnte der Konzernerlös in Q1 um 14,6% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 47,0 Mio. Euro gesteigert werden. Ergebnisentwicklung im Aufwärtstrend: Im Q1 dürfte das Powertrain-Segment u.E. den Löwenanteil zum Ergebnis beigetragen haben (MONe: ca. 2,0 Mio), während das Segment Ultrasonic im Q1 u.E. noch leicht defizitär gewesen ist. Auf Jahressicht plant das Unternehmen jedoch mit einer ausgeglichenen Performance in diesem Segment. Hervorzuheben ist, dass Preissteigerungen bei Material und Energie v.a. im Bereich Powertrain an Kunden weitergegeben werden konnten. Dementsprechend wurde das EBIT auf 1,9 Mio. Euro ausgebaut (Q1/2021: 0,9 Mio. Euro) und die EBIT-Marge verdoppelt (4,4%). Auftragsbücher senden positive Signale: Der Auftragsbestand beträgt zum Ende des ersten Quartals 120 Mio. Euro. So liegen im Segment Powertrain Aufträge in Höhe von 79 Mio. Euro vor. Im Segment Ultrasonic beträgt der Auftragsbestand 41 Mio. Die Verdopplung des Auftragseingangs im Q1 für Ultraschallmaschinen der Non-Automotive-Technologiefelder unterstreicht u.E. die starke Wettbewerbsposition von MS Industrie außerhalb des Automotive-Sektors. Auch bei den Ultraschall-Sondermaschinen verspürt das Unternehmen eine ansteigende Nachfrage durch Nachholeffekte beim Bau von PKW-Modellderivaten. MS Industrie ist nach eigenen Angaben bisher eher geringfügig von den Auswirkungen der globalen Lieferkettenverwerfungen betroffen. Im Segment Ultrasonic wird allerdings eine deutliche Verschiebung von Umsätzen in das Q3 bzw. Q4 antizipiert. Bestätigung der Guidance für 2022: Für das Geschäftsjahr 2022 geht das Unternehmen unverändert von einem Umsatz von 200 Mio. Euro bei einer steigenden EBITDA- und EBIT-Marge und einem positiven Jahresüberschuss aus. Der Auftragsbestand von 120 Mio. Euro mit einem Planungshorizont von ca. sechs Monaten impliziert, dass nur ca. 30 Mio. Euro an Auftragseingängen zur Erreichung des Umsatzziels von 200 Mio. Euro fehlen. Aufgrund der gesteigerten Visibilität erhöhen wir daher unsere Umsatzprognose für das Jahr 2022. Im Zuge eines Analystenwechsels aktualisieren wir weiterhin unsere Mittelfristprognosen. Fazit: Die Guidance 2022 ist nach dem erfolgreichen Jahresstart u.E. gut erreichbar. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,80 Euro (zuvor: 2,70 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 