DGAP-Adhoc: Leoni AG unterzeichnet Vereinbarung mit Stark Corporation Public Company Limited über Verkauf der Business Group Automotive Cable Solutions der Division Wire & Cable Solutions (WCS) (deutsch)

^ DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Verkauf Leoni AG unterzeichnet Vereinbarung mit Stark Corporation Public Company Limited über Verkauf der Business Group Automotive Cable Solutions der Division Wire & Cable Solutions (WCS) 23.05.2022 / 13:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Leoni AG unterzeichnet Vereinbarung mit Stark Corporation Public Company Limited über Verkauf der Business Group Automotive Cable Solutions der Division Wire & Cable Solutions (WCS) Nürnberg, 23. Mai 2022 - Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888) hat heute mit Stark Corporation Public Company Limited, einem Draht- und Kabelanbieter mit Hauptsitz in Bangkok, eine Vereinbarung über den Verkauf der Business Group Automotive Cable Solutions unterzeichnet. Die verkauften Aktivitäten erzielten im Geschäftsjahr 2021 ein Umsatzvolumen von rund 1,3 Mrd. Euro und werden mit einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 560 Mio. Euro bewertet. Der erwartete Mittelzufluss nach Abzug u.a. von Finanzverbindlichkeiten und Pensionslasten liegt bei deutlich über 400 Mio. Euro und wird sich auch entsprechend positiv auf den berichteten Free Cashflow auswirken. Der Vollzug des Verkaufs unterliegt verschiedenen Vollzugsbedingungen, unter anderem den erforderlichen Fusionskontroll- und Investitionskontrollfreigaben, deren Erteilung innerhalb von sechs Monaten erwartet wird. Der Vollzug der Transaktion bedarf außerdem der Zustimmung durch Finanzierungspartner der Leoni-Gruppe. Die Transaktion steht im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Refinanzierungskonzepts, die derzeit noch nicht abgeschlossen ist. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Leoni AG sowie das Board des Käufers haben dem geplanten Verkauf bereits zugestimmt. Ansprechpartner Media Relations Gregor le Claire Corporate Press Officer Telefon +49 911 2023-226 E-Mail gregor.leClaire@leoni.com Ansprechpartner Investor Relations Rolf Becker Senior Manager Investor Relations Telefon +49 911 2023-134 E-Mail rolf.becker@leoni.com