DEUTSCHLAND-USA-AIRBUS:Großauftrag der US-Armee für Airbus im Wert von über 1,5 Mrd Dollar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Hubschrauber-Großauftrag der US-Armee im Wert von potenziell mehr als 1,5 Milliarden Dollar an Land gezogen.

Es handele sich um einen Folgevertrag, der die Lieferung von Ersatzteilen, Material und technischer Unterstützung für die gesamte UH-72A- und UH-72 B Lakota-Flotte der Armee mit 482 Nutz- und Schulungshubschraubern vorsehe, teilte Airbus am Montag mit. Der sogenannte CLS-Vertrag mit der U.S. Army sei der größte leistungsbezogene Vertrag dieser Art für Hubschrauber von Airbus weltweit. Die US-Armee setzt die Modelle UH-72A und UH-72B für viele Missionen ein, darunter die Drogenbekämpfung und Einsätze an der Südwestgrenze für die Nationalgarde der Armee.