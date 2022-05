PROCTER & GAMBLE - Bullen in Not

The Procter & Gamble Co. - WKN: 852062 - ISIN: US7427181091 - Kurs: 142,210 $ (NYSE)

Die Aktie von Procter & Gamble befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung startete die Aktie im Juni 2000 zu einer weiteren großen Aufwärtsbewegung.

Mitte Januar 2022 erreichte der Wert fast die obere Begrenzung der Rally ab dem Jahr 2000 und bildete das aktuelle Allzeithoch bei 165,35 USD aus. An dieses Hoch schloss sich eine Topbildung in Form eines Doppeltops an. In der letzten Woche fiel die Aktie leicht unter 143,03 USD und damit unter die Nackenlinie ab. Dieser Rückfall ist aber recht knapp und daher noch nicht stabil. Es braucht noch eine Bestätigung.

Weitere Verkaufswelle droht

Das Chartbild der Aktie von Procter & Gamble befindet sich in einer kritischen Situation. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter unter Druck geraten, falls das Doppeltop bestätigt wird. Ein rechnerisches Ziel liegt bei 123,72 USD.

Sollte die Aktie aber wieder über 146,76 EUR ansteigen, dann wäre der Rückfall aus der letzten Woche einen Bärenfalle. Die Aktie könnte zügig in Richtung Allzeithoch ansteigen.

Fazit: Die Bullen mussten in der letzten Woche einen schweren Rückschlag hinnehmen. Denn es deutet sich eine weitere Verkaufswelle an.

Zusätzlich lesenswert:

BB BIOTECH - Startet die Aktie jetzt richtig durch?

LEONI – Die Dinge ändern sich manchmal sehr schnell

S&P 500 - Neue Allzeithochs noch in diesem Jahr?

Sie interessieren sich für Swing Trading und sind auf der Suche nach einem passenden Experten, mit dem Sie eine Swing Trading Strategie lernen können? Im Trading-Service „CCB – Centre Court Börse“ bekommen Sie alles – und noch viel mehr. Jetzt CCB – Centre Court Börse abonnieren

The Procter & Gamble

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)