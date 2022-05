DGAP-Adhoc: OTI Greentech AG veröffentlicht vorläufige Umsatz und EBITDA Zahlen für 2021

DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

OTI Greentech AG veröffentlicht vorläufige Umsatz und EBITDA Zahlen für 2021



24.05.2022 / 15:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



OTI Greentech AG veröffentlicht vorläufige Umsatz und EBITDA Zahlen für 2021



Berlin, 24. Mai 2022 – Die OTI Greentech AG (ISIN DE000A2TSL22), ein an der Börse Düsseldorf notierter, international tätiger Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie, hat nach vorläufigen, untestierten Zahlen im Geschäftsjahr 2021 einen positiven Cashflow aus der Geschäftstätigkeit von EUR 301 Tsd. (2020: 132 Tsd.) erzielt. Dies entspricht einer weiteren Verbesserung gegenüber dem Vorjahr von rd. EUR 170 Tsd. Treiber dieser positiven Entwicklung war in erster Linie die Konsolidierung der KMI Cleaning Solutions (‚KMI‘) seit dem 01.10.2021, die EUR 162 Tsd. zu dem operativen Cashflow beitrug.

Durch die Konsolidierung ergibt sich ein Umsatz für 2021 von EUR 6,23 Mio. (VJ: EUR 4,25 Mio.) und ein EBITDA von EUR -247 Tsd. (VJ: -88). Die Planzahlen 2021 mit einem erwarteten Umsatz von rd. EUR 8,5 Mio. Euro und einem prognostizierten positiven EBITDA gingen von einer Konsolidierung ab dem 01.07.2021 aus. Bei einer Konsolidierung zum 01.07.2021 läge der Umsatz mit ca. EUR 8,69 Mio. im prognostizierten Bereich bei einem ausgeglichenen EBITDA.





Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 wird OTI Greentech, zusammen mit dem Geschäftsbericht 2021, voraussichtlich am 29. Juli 2022 auf der Website www.oti.ag veröffentlichen. Die ursprünglich für den 2. September 2022 geplante ordentliche Hauptversammlung wird am 23. September 2022 als Präsenzveranstaltung in Berlin stattfinden. Kontakt:

OTI Greentech AG

Dr. John C. Kisalus, CEO

info@oti.ag

Tel. +49 30 887 865 62

Friedrichstraße 79

10117 Berlin edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

sknop@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt 24.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

