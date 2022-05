DGAP-Adhoc: Clean Logistics SE: Clean Logistics schließt Finanzierung über EUR 11 Mio. ab

DGAP-Ad-hoc: Clean Logistics SE / Schlagwort(e): Finanzierung

25.05.2022 / 15:13 CET/CEST

Clean Logistics schließt Finanzierung über EUR 11 Mio. ab



Hamburg, 25. Mai 2022: Die Clean Logistics SE (ISIN DE000A1YDAZ7) hat heute eine Finanzierungsvereinbarung mit einem Volumen von EUR 11 Mio. abgeschlossen. Diese Fremdkapitalfinanzierung steht der Gesellschaft für die weitere Entwicklung ihres Geschäftsaufbaus zur Verfügung. Es handelt sich um ein Darlehen mit einer Laufzeit von 27 Monaten. Die Finanzmittel sollen insbesondere für die Vorfinanzierung wesentlicher Komponenten für Brennstoffzellen-Lkw in der Vorserie auf Basis von Kundenaufträgen verwendet werden.





Erläuterungsteil Über Clean Logistics Clean Logistics ist ein Technologieführer bei der Dekarbonisierung des Transportsektors. Busse und Sattelzugmaschinen werden durch den Einsatz moderner Wasserstofftechnologie im Zusammenspiel mit Batteriespeichern zukunftsfähig. Dabei ersetzt Clean Logistics bei Bestandsfahrzeugen den herkömmlichen Dieselantrieb durch emissionsfreie Antriebstechnologie und innovative Steuerungstechnik. Mit dieser Konvertierung führt Clean Logistics den Schwerverkehr und öffentlichen Nahverkehr in eine klimaneutrale Zukunft und leistet so einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Ihr Ansprechpartner bei Clean Logistics:



Leonie Behrens

Trettaustraße 32

21107 Hamburg

Telefon: +49 (0)162 2054744

E-Mail: press@cleanlogistics.de Ansprechpartner für Wirtschafts- und Finanzmedien: edicto GmbH

Ralf Droz / Doron Kaufmann

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 90550554

25.05.2022 CET/CEST

Medienarchiv unter http://www.dgap.de