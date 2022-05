DGAP-News: Ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG: Erfolgreiche Wachstumsstrategie ermöglicht stabile Dividendenausschüttung (deutsch)

Ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG: Erfolgreiche Wachstumsstrategie ermöglicht stabile Dividendenausschüttung

Ordentliche Hauptversammlung der Leifheit AG: Erfolgreiche Wachstumsstrategie ermöglicht stabile Dividendenausschüttung - Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,05 EUR je Aktie - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet Nassau, 25. Mai 2022 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506), einer der führenden Markenanbieter von Haushaltsprodukten in Europa, hat heute die ordentliche Hauptversammlung 2022 erfolgreich abgehalten. Um angesichts der COVID-19-Pandemie Gesundheitsrisiken für die Aktionäre, Mitarbeiter sowie die Organmitglieder der Gesellschaft zu vermeiden, fand die Hauptversammlung wie in den beiden Vorjahren in virtueller Form statt. Auf der Veranstaltung waren 60,67% des Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung stimmte allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu. So beschloss sie die Ausschüttung einer Dividende von 1,05 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2021. Zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss 2022 wurde die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt/Main, bestellt. Auf der Hauptversammlung berichtete der Vorstand ausführlich über die außerordentlich erfolgreiche Geschäftsentwicklung des Leifheit-Konzerns im Jahr 2021. Im Anschluss gab der Vorstand einen Überblick über die Ergebnisse für das erste Quartal 2022, in dem der Leifheit-Konzern trotz eines Rückgangs gegenüber dem Vorjahreswert auf vergleichbarer Basis den zweitstärksten Quartalsumsatz in den vergangenen 15 Jahren erzielen konnte. Ergebnisseitig machten sich in den ersten drei Monaten 2022 indes die zeitlich verzögerte Wirkung von Verkaufspreiserhöhungen und der signifikante Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise bemerkbar. Henner Rinsche, Vorstandsvorsitzender der Leifheit AG, erklärte: "Im Geschäftsjahr 2021 konnten wir trotz der Herausforderungen rund um die COVID-19-Pandemie den Aufwärtstrend bei Umsatz und Ergebnis bestätigen und an die außerordentlich gute Geschäftsentwicklung des Vorjahres anknüpfen. Zu diesem Erfolg haben unsere Initiativen im Rahmen der Scaling Up Success Wachstumsstrategie wesentlich beigetragen. Im laufenden Jahr sehen wir uns mit einem zunehmend schwierigen Marktumfeld konfrontiert. Die Störungen der globalen Supply Chain haben zu enormen Steigerungen der Beschaffungspreise insbesondere für Rohstoffe, Frachten und Energie geführt, die sich auf die Marge auswirken. Im Zuge strikten Kosten- und Ressourcenmanagements werden wir dies weiterhin bestmöglich managen. Gleichzeitig führen wir gezielt unsere TV-Werbekampagnen für die Marken Leifheit und Soehnle fort. Dabei stehen unsere Bestseller wie der Akkusaugwischer Regulus Aqua PowerVac, der in einem Vergleich des Verbraucherportals IMTEST als Testsieger gekürt wurde, im Fokus." Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten werden zeitnah auf der Website https://www.leifheit-group.com/investor-relations/hauptversammlung/ veröffentlicht. Über Leifheit Die 1959 gegründete Leifheit AG ist einer der führenden europäischen Markenanbieter von Haushaltsprodukten. Der Leifheit-Konzern gliedert sein operatives Geschäft in die Segmente Household, Wellbeing und Private Label. Die Produkte der Marken Leifheit und Soehnle - zwei der bekanntesten Haushaltsmarken Deutschlands - zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitungsqualität in Verbindung mit besonderem Verbrauchernutzen aus. Die französischen Tochterunternehmen Birambeau und Herby sind mit einem ausgewählten Produktsortiment im serviceorientierten Private-Label-Segment tätig. Über alle Segmente hinweg konzentriert sich das Unternehmen auf die Produktkategorien Reinigen, Wäschepflege, Küche und Wellbeing. Der Leifheit-Konzern beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.leifheit-group.com, www.leifheit.de und www.soehnle.de. Kontakt: Leifheit AG D-56377 Nassau ir@leifheit.com +49 2604 977218 --------------------------------------------------------------------------- 25.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Kontakt: Leifheit AG D-56377 Nassau ir@leifheit.com +49 2604 977218