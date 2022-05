Trading-Chance Iberdrola: Dieser „sichere Hafen“ könnte weiter standhalten

Werbung

Die Aktie des großen, spanischen Energieversorgers Iberdrola gehört zu den wenigen im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50, die einen intakten Aufwärtstrend vorweisen. Und da könnte auch noch Luft nach oben sein.

Ende Februar, als der Aktienmarkt insgesamt massiv wegbrach, stürzten sich die Investoren auf Aktien, von denen sie dachten, sie können als „sichere Häfen“ funktionieren. Viele dieser Aktie konnten diese Hoffnung nicht erfüllen. Iberdrola hingegen blieb im Aufwärtstrend. Und diese Stabilität könnte weitere Käufer anziehen.

Hier passt noch alles: Iberdrola wächst langsam, aber man wächst

Der spanische Energieversorger muss zwar auch mit den Turbulenzen am Energiemarkt klar kommen, aber bislang gelingt das gut … zumal Spanien weniger von russischer Energie abhängig ist als z.B. Deutschland. Im ersten Quartal ging es mit Umsatz und Gewinn nach oben. Nicht viel und weniger als der Anstieg des Umsatzes von gut 20 Prozent. Aber dass der Gewinn trotz höherer Energiepreise nicht abrutschte, sondern leicht um knapp drei Prozent netto stieg, ist bereits eine solide Leistung.

Darüber hinaus bestätigte Iberdrola im Zuge der Ende April vorgelegten Quartalsbilanz die Prognose für das Gesamtjahr. Die Analysten sehen für den Versorger 2022 einen steigenden Gewinn, beurteilen die Aktie mit erdrückender Mehrheit mit „Kaufen“ und … derzeit ein wichtigeres Kriterium als sonst … die Aktie bietet eine starke Dividendenrendite, die auch 2022 entsprechend der Aussagen des Unternehmens bei mindestens 44 Cent liegen und damit auf aktuellem Kursniveau eine Rendite über vier Prozent bieten würde. Das alleine wäre noch kein Argument, um hier auf der Long-Seite zu agieren, aber auch die Charttechnik spielt hier mit.

Der Aufwärtstrend ist bislang grundsolide

Die Aktie läuft in einem gegenüber den starken Schwankungen des Gesamtmarkts unbeeindruckten Aufwärtstrend mit einer sehr bullischen Vorgeschichte. Sie sehen im Chart, dass Iberdrola Anfang Oktober und Ende Februar zwei markante Tiefs ausgebildet hatte. Das Zwischenhoch bei 10,35 Euro bildete damit die Nackenlinie eines potenziellen, großen Doppeltiefs, das Anfang April dann auch mit Schwung vollendet wurde – eine tadellose Vorlage.

2022_05_25_Iberdrola.png · Quelle: marketmaker pp4

Das rechnerische Kursziel dieser Formation, errechnet aus der Distanz zwischen der Nackenlinie und dem tieferen der Tiefs und dann über die Nackenlinie nach oben abgetragen, läge bei 12,25 Euro. Ein Ziel, das die bullischen Trader wie ein Magnet anziehen könnte, denn fast genau dort, bei 12,19 Euro, läge mit dem Jahreshoch 2021 (der Übersichtlichkeit halber hier nicht unmittelbar im Chart zu sehen) ohnehin ein nachvollziehbares Kursziel.

Der Trend passt, die Fundamentals auch, trotzdem: Auch hier nicht ohne „Fallschirm“!

Iberdrola ist keine Aktie, die üblicherweise große Wege geht, aber das lässt sich ja mit einem ausreichenden Hebel durchaus kompensieren. Wir würden für Anleger, die erwägen, diese Trading-Chance umzusetzen, ein Knock Out-Zertifikat Long mit einem Hebel von knapp 5 vorschlagen.

Hier bietet der Emittent Société Générale ein passendes Long-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit und einem Basispreis & K.O.-Level bei 8,966 Euro an. Den Stop Loss, d.h. den „Fallschirm“, ohne den man auch bei einer solchen Aktie nicht agieren sollte, würden wir relativ eng bei 1,77 Euro ansiedeln, das entspräche einem Kurs in der Aktie von etwa 10,70 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats der Société Générale lautet SH5VD7.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 11,55 Euro, 12,19 Euro

Unterstützungen: 10,35 Euro, 9,44 Euro, 8,45 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Iberdrola

Basiswert Iberdrola WKN SH5VD7 ISIN DE000SH5VD72 Basispreis 8,966 Euro K.O.-Schwelle 8,966 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Société Générale Hebel 4,92 Stop Loss Zertifikat 1,77 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.