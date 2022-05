SECUNET - Wird das ein kleiner Boden?

secunet Security Networks AG - WKN: 727650 - ISIN: DE0007276503 - Kurs: 344,500 € (XETRA)

Fast schon gebetsmühlenartig wiederhole ich in den Wunschanalysenvideos immer folgende Aussage: "Der erste Anstieg einer Aktie nach einem Sell-off ist technisch gesehen erst einmal wenig wert. Für einen neuen Aufwärtstrend werden anschließend ansteigende Hochs und Tiefs benötigt." Die Secunet-Aktie befindet sich aktuell in genau einer solch wichtigen Phase.

Auferstanden aus Ruinen

Einem Abverkauf von fast 60 % ausgehend vom Allzeithoch innerhalb weniger Wochen folgte bei der Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens in nicht einmal einem Monat eine Kursrally von fast 85 %. Nach dieser High-Vola-Phase ist es im zweiten Quartal 2022 deutlich ruhiger geworden. Der steile Anstieg muss erst einmal verdaut werden. In den vergangenen Tagen kam es im Bereich einer Horizontalunterstützung um 320 EUR zu einer Stabilisierung. Eine kurzfristige Bodenbildung wird möglich. Auch arbeiten die Bullen daran, ein höheres Tief über dem Februartief bei 251,50 EUR auszubilden.

Steigt die Aktie über 348 EUR an, wäre eine kleine Bodenbildung im Chart abgeschlossen. In diesem Szenario wird eine Erholung in Richtung der maßgeblichen Abwärtstrendlinie seit November 2021 möglich. Je nachdem, wie schnell das vonstattengeht, wären Kurse knapp zwischen 390 und 400 EUR erreichbar.

Fällt die Aktie dagegen unter den Supportbereich zwischen 320,00 und 313,50 EUR, wäre die kleine Bodenbildung zunächst gescheitert. Kursabgaben in Richtung 251,50 EUR dürften dann die Folge sein.

Fundamental bleibt der Titel mit KGVs von 54 und 42 und KUVs von 6,1 und 4,9 teuer. Das war in den vergangenen Jahren aber selten anders.

Fazit: Die Secunet-Aktie besitzt aktuell die Chance auf eine kleine Bodenbildung im Chart. Größere Signale würden aber erst entstehen, wenn die Aktie auch den Abwärtstrend seit November 2021 hinter sich lassen kann.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 337,60 361,00 454,90 Ergebnis je Aktie in EUR 6,66 6,41 8,22 Gewinnwachstum -3,75 % 28,24 % KGV 52 54 42 KUV 6,6 6,1 4,9 PEG neg. 1,5 Dividende je Aktie in EUR 2,54 3,21 4,11 Dividendenrendite 0,74 % 0,93 % 1,20 % *e = erwartet

secunet-Aktie

