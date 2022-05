Trading-Chance VARTA: Da ist sie, die Rallye-Chance

Werbung

Vor zwei Jahren hatten die Anleger bei VARTA eine massive Überbewertung mit einem Achselzucken abgetan. Jetzt wäre die Bewertung fair und das Chartbild bietet die Chance für eine Rallye. Da wäre jetzt Luft nach oben: Eine Trading-Chance Long.

Wer derzeit Long geht, muss die Sache, auch bei VARTA, überlegt angehen. Denn gegenüber den Jahren 2020 und 2021 haben sich die Rahmenbedingungen verändert. Jetzt bewegt sich der Aktienmarkt in einem Umfeld, das kritischere Aspekte ausweist, als es Corona in den Vorjahren war. Daher ist dieses bullische Signal eine Trading-Chance, die man genauso sehen muss: Als Chance, nicht als eine Garantie dafür, dass ein solches Signal auch seine maximales Potenzial ausschöpfen müsste. Und das, obgleich man bei VARTA auf der Long-Seite eigentlich gut aufgehoben wäre. Eigentlich?

Jetzt schauen die Trader genauer hin und sehen: „Nichts Genaues weiß man nicht“

„Eigentlich“, weil der Chart ja sehr deutlich macht, dass Argumente, die für VARTA als Investment sprechen würden, in den vergangenen Monaten kein Gehör fanden. Aus einer vorherigen, hanebüchenen Überbewertung, die das Kurs/Gewinn-Verhältnis zeitweise bis über 100 getrieben hatte, wurde jetzt eine faire, womöglich sogar eine Unterbewertung.

Aber die Frage ist eben, wie es weitergeht. Wird VARTA zwar 2022 weniger verdienen als im Vorjahr, die Gewinne dann aber 2023 und 2024 wieder deutlich zulegen, wie es die meisten Analysten derzeit erwarten? Oder werden wir eine weltweite, rezessive Entwicklung sehen, die sich festsetzt und die Gewinne über Jahre hinaus drücken wird? Wie beim Blick in die Zukunft üblich, bleibt als Antwort nur: Denkbar ist ein solches, massiv bärisches Szenario, aber „nichts Genaues weiß man nicht“.

Aber wie soll man dann mit Aktien wie VARTA umgehen? Indem man konsequent charttechnischen Signalen folgt, dabei aber umsichtig agiert, weil klar ist: Die Tragweite solcher Signale ist vorher nicht bestimmbar.

2022_05_30_VARTA.png · Quelle: marketmaker pp4

Zurück in der alten Handelsspanne … 100 Euro wären ein denkbares Kursziel

Für den Moment hat die Aktie auf kurzfristiger Ebene ein klar bullisches Signal generiert. Die kurzfristige Aufwärtstrendlinie und die 20-Tage-Linie, die den Kurs seit mehreren Wochen gemeinsam drückten, wurden mit dem heutigen Kurssprung überwunden. Damit wäre die Chance vorhanden, an das obere Ende der vorherigen, breiten Handelsspanne im Bereich 100/101 Euro zu laufen.

Wer erwägt, dieses bullische Signal auf der Long-Seite umzusetzen, fände in Knock Out-Zertifikaten Long des Emittenten HSBC geeignete Tools. Wir haben dazu ein Long-Zertifikat mit Basispreis/K.O.-Schwelle bei 55,520 Euro und einem Hebel von 2,87 herausgesucht. Dieses Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit und einem Bezugsverhältnis von 1:1 hat die WKN TT1LWA. Einen Stop Loss würden wir bei 21,50 Euro ansiedeln, das entspricht etwa einem VARTA-Kurs von 77 Euro.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 92,62 Euro, 99,90 Euro, 100,95 Euro, 105,52 Euro

Unterstützungen: 79,49 Euro, 78,50 Euro, 67,88 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf VARTA

Basiswert VARTA WKN TT1LWA ISIN DE000TT1LWA4 Basispreis 55,520 Euro K.O.-Schwelle 55,520 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,87 Stop Loss Zertifikat 21,50 Euro

Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.