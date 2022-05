MERCEDES-BENZ - Kaufsignal in der Aktie direkt voraus

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 66,600 € (XETRA)

Die Aktie von Mercedes-Benz markierte am 18. November 2021 ein Mehrjahreshoch bei 91,63 EUR und setzte danach zu einer Abwärtsbewegung an, welche die Aktie auf ein Tief bei 54,67 EUR am 07. März 2022 führte. Damit setzte sie auf den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Hoch aus dem März 2015 zurück.

Nach einer ersten schnellen Erholung auf 68,16 EUR schwenkte der Wert in einer Konsolidierung innerhalb einer bullischen Flagge ein. Am Freitag durchbrach er innerhalb dieser Flagge den Abwärtstrend seit November 2021. Seit gestern notiert die Aktie an der Oberkante der Flagge, die aktuell minimal unter dem Widerstand bei 67,26 EUR verläuft.

Wie weit könnte eine Rally gehen?

Gelingt der Mercedes-Benz-Aktie ein Ausbruch über den Widerstandsbereich um 67,26 EUR, dann bestünde die Möglichkeit zu einer weiteren Rally. Ein erstes Ziel läge dann bei ca. 76,43 EUR. Später wären auch Kurse in der Nähe des Hochs aus dem letzten Jahr möglich.

Sollte die Aktie allerdings an diesem Widerstandsbereich scheitern, dann wäre mit einem erneuten Rücksetzer in Richtung 60 EUR zu rechnen, also an das Tief innerhalb der Flagge.

Fazit: Die Aktie steht an einer wichtigen Hürde. Ein Ausbruch könnte ein Befreiungsschlag sein.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)