Trading-Chance Nvidia: Prognose gesenkt ... Aktie nach oben ausgebrochen!

Im Zuge der letzte Woche vorgelegten Quartalsbilanz senkte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia die Umsatzprognose für das laufende Quartal. Die Reaktion im nachbörslichen Handel war klar negativ. Aber im regulären Handel wurde die Aktie auf einmal gekauft … und brach aus ihrer kurzfristigen Handelsspanne nach oben aus: Eine Trading-Chance Long.

Nvidia, der bekannte Spezialist für besonders anspruchsvolle Grafiklösungen, ist deswegen aktuell so wegweisend, weil auch dieses Unternehmen ein vom Kalenderjahr abweichendes Geschäftsjahr hat, das immer am 31. Januar endet. Dadurch haben wir hier, wie z.B. auch bei den US-Einzelhändlern Walmart, Target und Best Buy, aktuellere Daten als das, was das Gros der hiesigen und der US-Unternehmen zum ersten Quartal vorgelegt hatten. Und das Muster setzte sich auch bei Nvidia fort: Die Verbraucher scheinen mittlerweile die Handbremse angezogen zu haben.

Das alte Quartal war noch herausragend, im laufenden wird es schwieriger

Zum von Februar bis einschließlich April laufenden Quartal waren die Ergebnisse indes noch tadellos. Mit 1,36 US-Dollar pro Aktie Gewinn und einem Umsatz von 8,29 Milliarden US-Dollar lag Nvidia solide über der durchschnittlichen Analystenprognose und weit über dem Ergebnis des Vorjahresquartals. Aber der Blick nach vorne war problematisch:

Im laufenden Quartal Mai bis Juli sieht Nvidia weniger Umsatz als bislang erwartet. Jetzt sollen es 7,94 bis 8,26 Milliarden werden, die Analysten waren bis dahin im Schnitt von einem Umsatz von 8,44 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Kein Wunder also, dass Nvidia nachbörslich kräftig nachgab, als diese Zahlen am Mittwochabend nach US-Handelsende auf den Tisch kamen. Aber als am Donnerstag der reguläre Handel begann, mochte sich so mancher verwundert die Augen gerieben haben: Nvidia stieg. Und das nicht zu knapp.

Der entscheidende Support hielt … und das könnte mehr gewesen sein als Short-Covering

Die Aktie startete zwar im Minus, beendete den Tag aber mit einem Zugewinn von 5,1 Prozent und stieg am Freitag noch einmal um 5,38 Prozent. Hatten die Trader etwa die gesenkte Prognose übersehen? Wohl kaum. Die Erklärung dürfte sich im Chart finden:

2022_05_30_NVIDIA.png · Quelle: marketmaker pp4

Dass die Boom-Phase irgendwann vorbei sein würde, war allen klar. Deswegen war die Aktie in den Monaten zuvor ja auch massiv unter die Räder gekommen. Doch jetzt kam eine Prognose-Senkung, die eigentlich eher klein ausfiel. Und das auf einem Level, der massiv unter den alten Hochs lag … und auf einem Level, auf dem sich bei der Aktie gerade ein Boden bildete. Als klar wurde, dass die gesenkte Prognose keinen allzu großen Verkaufsdruck mehr auslöste, entschieden sich viele Short-Seller, ihre Positionen einzudecken, sprich den Gewinn mitzunehmen. Und „Short-Covering“ bedeutet, die Aktie zu kaufen, das zieht den Kurs nach oben. Aber war das alles?

Tendenziell nein. Dass es am Freitag (gestern blieb die US-Börse geschlossen, daher sind die aktuellsten Kurse die des Freitags) weiter nach oben ging und dabei die Handelsspanne der Bodenbildung zwischen 155,67 und 182,90 US-Dollar nach oben verlassen wurde, deutet an, dass da auch Trader ganz regulär Long gingen. Damit hat der Boden gehalten, ein kleines Doppeltief wurde vollendet, da wäre jetzt also erst einmal Luft nach oben. Aber Vorsicht bleibt, natürlich, angebracht.

Der Stop Loss sollte eher eng angesetzt werden

Mit dem Erreichen des Mai-Tiefs bei 155,67 US-Dollar war die Trading-Chance Short, die wir am 22. April auf Nvidia vorgestellt hatten, sehr erfolgreich. Jetzt ließe sich eine neue Position Long aufbauen, die als erstes, potenzielles Kursziel den Bereich 206,50 zu 212,96 US-Dollar hätte, im Idealfall aber auch bis in den Bereich der 200-Tage-Linie und der übergeordneten Abwärtstrendlinie, derzeit bei 242,28 bzw. 262 US-Dollar, führen könnte. Aber:

Die Rahmenbedingungen bleiben bärisch. Ob sich ein bullisches Chartbild dagegen durchsetzen wird und wie lange das gelingt, kann man nicht vorhersagen, daher sollte man mit einem gezielt engen Stop Loss agieren. Wir würden da schon die Reißleine ziehen, wenn Nvidia mehr als die Hälfte der Handelsspanne des Donnerstags, sprich des Tages nach der Bilanzvorlage, wieder unterschreitet. Was hieße: Den Stop Loss würden wir bei 170 US-Dollar ansiedeln.

Für diese Trading-Chance Long haben wir ein Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten Morgan Stanley herausgesucht. Dieses Long-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit hat einen Basispreis & K.O.-Level bei 132,834 US-Dollar und einen Hebel von aktuell 3,07. Den Stop Loss würden wir um 13,90 Euro platzieren, das entspräche dem o.g. Level um 170 US-Dollar in der Aktie. Die WKN dieses Long-Zertifikats lautet MA6E9E.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 206,50 US-Dollar, 212,96 US-Dollar, 242,28 US-Dollar

Unterstützungen: 182,90 US-Dollar, 155,67 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Nvidia

Basiswert NVIDIA WKN MA6E9E ISIN DE000MA6E9E2 Basispreis 132,834 US-Dollar K.O.-Schwelle 132,834 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 3,07 Stop Loss Zertifikat 13,90 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

