Siemens Gamesa: Neuer Chef räumt auf - Stellenabbau nicht ausgeschlossen

Siemens Gamesa dürfte nicht nur die Börse verlassen, es dürften wohl auch einige Mitarbeiter den Konzern verlassen. Der neue Chef Jochen Eickholt stellt jetzt wie üblich erst einmal alles auf den Prüfstand - auch die Anzahl der Beschäftigten. Auf eine enstsprechende Frage antwortete Eickholt:

Derzeit kann ich gar nichts ausschließen, so leid mir das tut

Gerade dreht Eickholt mi seinem Managment jeden Stein bei Siemens Gamesa rum. Es ist auch nicht auszuschließen, dass es zu Schließungen von Werken kommt. Ziel ist es die Kosten des Unternehmens zu verkleinern.

Wir müssen die Kosten dort reduzieren, wo sie uns am meisten wehtun.

Ein große Rolle bei den Einsparungen spielt für Eickholt das Lohnkostenniveau. Dabei erklärte der neue Siemens Gamesa Chef, dass in Spanien zum Beispiel das Lohnkostenniveau deutlich anders sei als etwa in Dänemark. Daher würden Stellenabbau und Werksschließungen nicht unbedingt zuerst Spanien treffen. Eickholt kündigte für Ende Juli, Anfang August detailliertere Aussagen zur Sanierung der angeschlagenen Tochter von Siemens Energy an. Ein Verkauf der Onshore-Sparte sei allerdings derzeit kein Thema.

Siemens Energy hatte erst im März bei der Windkrafttochter die Reißleine gezogen und Jochen Eickholt neu auf den Chefsessel gesetzt. Mittlerweile plant Siemens Energy, die Tochter ganz zu übernehmen, um besser durchgreifen zu können. Allerdings macht sich die Mutter auch keine gr0ßen Hoffnungen, dass der Wandel recht schnell über die Bühne geht. Es werde mehrere Jahre dauern, bis die Probleme bei Siemens Gamesa gelöst seien, hatte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch erst kürzlich gesagt.

An der Börse sorgt das Interview auch nicht für große Ausschläge. Bei Siemens Gamesa ist mitlerweile eingepreist, dass der Windkraftanlagenbauer von der Börse genommen wird. Daher bleibt lediglich ein Blick auf Siemens Energy. Hier dürfte allerdings einiges an Geduld gefragt sein, bis die Anleger wieder mehr vertrauen in den MDax-Konzern fassen. Daher ist die Aktie aktuell nur für langfristig orientierte Anleger einen Blick wert.