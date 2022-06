ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Tesla auf 'Underperform' - Ziel 450 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 450 US-Dollar belassen. Die Absatzdynamik bei Elektro- und Hybridfahrzeuge sowie bei Autoakkus habe im April wie erwartet nachgelassen und dürfte sich im Mai weiter abschwächen, schrieb Analyst Neil Beveridge in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Lockdown-Maßnahmen und Lieferkettenprobleme hätten zu einem Rückgang in Europa sowie einer deutlichen Wachstumsverlangsamung auf dem wichtigsten Markt China gesorgt. Dort gebe es aber schon Zeichen für eine Verbesserung der Lage aufgrund des möglichen Endes von Corona-Lockdowns. In China habe US-Hersteller Tesla im April hinter dem heimischen Konkurrenten BYD den höchsten Marktanteil verzeichnet. Es gebe zwar kurzfristig keine Gründe für eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung, doch das Bewertungsniveau bereite ihm angesichts der zunehmenden Konkurrenz weiter Kopfzerbrechen, so Beveridge./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2022 / 14:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2022 / 20:30 / UTC

