Bechtle lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der IT-Dienstleister Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Bechtle will eine Dividende in Höhe von 0,55 Euro je Aktie ausschütten. Dies entspricht einer Erhöhung um 22,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (0,45 Euro) und ist die zwölfte Dividendenerhöhung in Folge. Die Ausschüttungsquote liegt bei 29,9 Prozent (Vorjahr: 29,4 Prozent).

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 41,12 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,34 Prozent. Seit dem Börsengang 2000 zahlt Bechtle ohne Unterbrechung eine Dividende.

Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten um 6,8 Prozent auf 1,38 Mrd. Euro, wie am 12. Mai berichtet wurde. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 21,4 Prozent auf 74,0 Mio. Euro. Die EBT-Marge verbesserte sich entsprechend von 4,7 Prozent auf 5,4 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern legte um 21,4 Prozent auf 52,94 Mio. Euro zu. Zum 31. März 2022 waren 12.966 Mitarbeitende bei Bechtle beschäftigt, das sind 660 Menschen mehr als im Vorjahresquartal.

Bechtle ist für das laufende Geschäftsjahr weiter optimistisch und bestätigt die Prognose eines deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstiegs bei einer gleichzeitig stabilen EBT-Marge.

