Trading-Chance Microsoft: Nach Gewinnwarnung ins Plus gedreht – starke Leistung!

Zeitweise hatte die Microsoft-Aktie am Donnerstag vier Prozent im Minus gelegen, beendete den Handel dann aber 0,8 Prozent im Plus. Ein Turnaround, des besonders bemerkenswert ist, weil die Verkäufe die Reaktion auf eine Gewinnwarnung waren. Dass die Käuferseite in diesen Rücksetzer hinein sofort aktiv wurde, ist ein Signal der Stärke, das man auf der Long-Seite umsetzen könnte.

Eigentlich war diese Gewinnwarnung auch eher kosmetischer Natur, denn das Senken der Gewinn-Guidance für das laufende Quartal von zuvor 2,28 bis 2,35 US-Dollar pro Aktie auf jetzt 2,24 bis 2,32 US-Dollar macht ja letzten Endes wenig aus. Und es war wenig genug, um bei den Tradern den Eindruck auszulösen: Das hätte ja wirklich schlimmer kommen können.

Die Gemengelage wird schwieriger, für einige mehr, für andere aber eben weniger

Und damit haben die Akteure auch Recht. Denn diese leichte Reduzierung der Gewinnspanne basierte vor allem auf dem starken US-dollar. Dass der zum Euro zuletzt markant an Wert gewann, reduziert die Gewinnspanne bei Umsätzen im Euroraum und drückt so auf die Marge. Aber hier war eben keine Rede von Materialengpässen, zögerlichen Verbrauchern oder stark gestiegenen Produktionskosten. Was bedeutet:

Microsoft steht in diesem für die Konjunktur weltweit äußerst ungünstigen Umfeld noch gut da. Und das könnte auch so bleiben, so dass die Chance besteht, dass mehr Investoren diese Aktie als eine Art „sicheren Hafen“ ansehen. Diejenigen, die das bereits gestern so sahen, sorgten im Chartbild für ein positives Signal, das man mit einem Long-Trade verfolgen könnte.

Ein bullischer Intraday-Turnaround wäre ein gutes Sprungbrett für Anschlusskäufe

Microsoft hatte den leichten Widerstandsbereich 270/271,50 US-Dollar bereits knapp überboten, als der Kurs gestern in der ersten Reaktion auf die Gewinnwarnung unter Druck geriet. Doch nachdem der Handel auf Höhe der 20-Tage-Linie als der nächstgelegenen Supportlinie startete, fiel Microsoft nur kurz und wenig weiter. Bereits in der ersten Handels-Viertelstunde begannen Käufe, die stetig weitergingen und die Aktie zum Handelsende sogar ins Plus beförderten.

Quelle: marketmaker pp4

Dieser bullische Intraday-Turnaround im Verein mit der Verteidigung der 20-Tage-Linie und der Supportzone 270/271,50 US-Dollar hält die Tür für eine Aufwärtsbewegung an die Widerstandslinie bei 293,30 US-Dollar bzw. an die obere Begrenzung des übergeordneten Abwärtstrendkanals bei momentan 297 US-Dollar offen. Zugleich ließe sich bei einem Long-Trade ein enger Stop Loss ansetzen, denn sollte das gestrige Tagestief bei 261,60 US-Dollar unterboten werden, und sei es nur intraday, wäre das bullische Setup vom Tisch.

Wer überlegt, diese Chance auf der Long-Seite umzusetzen, würde in dem Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten Vontobel mit einem Basispreis & K.O.-Level von 192,91 US-Dollar und unbegrenzter Laufzeit ein geeignetes Instrument finden. Dieses Zertifikat mit der WKN VP4NZZ hat aktuell einen Hebel von 3,38. Den Stop Loss würden wir bei 6,35 Euro einziehen, das entspräche beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0740 einem Kursniveau um 260,50 US-Dollar in der Microsoft-Aktie.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 293,30 US-Dollar, 297,00 US-Dollar, 302,83 US-Dollar

Unterstützungen: 261,60 US-Dollar, 246,44 US-Dollar, 241,00 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Microsoft

Basiswert Microsoft WKN VP4NZZ ISIN DE000VP4NZZ4 Basispreis 192,910 US-Dollar K.O.-Schwelle 192,910 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Vontobel Hebel 3,38 Stop Loss Zertifikat 6,35 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.