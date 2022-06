onvista-Wochenausblick: Alle Blicke richten sich auf die europäische Zentralbank

Das Wohl und Wehe am zuletzt stabilisierten deutschen Aktienmarkt wird in den kommenden Tagen wohl stark von der Europäischen Zentralbank (EZB) abhängen. Experten zufolge wird diese auf ihrer Sitzung am Donnerstag den Weg ebnen für eine erste Zinsanhebung seit 2011, die im Juli kommen könnte. Der deutsche Leitindex Dax muss sich derweil nahe 14 600 Punkten an seinem höchsten Niveau seit sechs Wochen messen. Seit dem Tief der ersten Maihälfte hat er um mehr als acht Prozent zugelegt.

Laut der Landesbank Baden-Württemberg war eine vor einigen Wochen noch sehr hohe Skepsis der Nährboden für die jüngste Erholung, die jedoch "auf tönernen Füßen" stehe. "Das Umfeld bleibt weiterhin herausfordernd, wie etwa die jüngsten Inflationsdaten für Deutschland und den Euroraum einmal mehr belegten", hoben die Experten hervor. Nicht zuletzt schwebe auch das Damoklesschwert einer Gaskrise weiterhin über Europa, die hiesige Industriekonzerne schwer treffen würde.

"Sofern es kurzfristig nicht zu weiteren Eskalationen im Zuge des Ukraine-Krieges und beispielsweise einem kompletten Gaslieferstopps Russlands nach Europa kommt, dürfte sich die Erholungstendenz der Aktienmärkte und des Euro aufgrund der im Vergleich zu den Vorwochen etwas optimistischeren Aussichten fortsetzen", gibt sich der Chefvolkswirt der Privatbank Donner & Reuschel, Carsten Mumm, aber zuversichtlich. Charttechnisch wurden zuletzt mittelfristige Indikatorlinien überschritten, als nächste Hürde bleiben nun die gleitenden 200-Tage-Durchschnitte mit längerfristiger Relevanz.

Was kann die Inflation bremsen, wie hoch steigen die Zinsen und wie wirkt sich all dies auf die Wirtschaft aus? Dies sind die zentralen Fragen, die sich Anleger wohl noch längere Zeit stellen werden. Um Antworten zu bekommen, dürften sie am Donnerstag jedes Wort auf die Goldwaage legen. "Anders als der amerikanischen Notenbank Fed ist es der EZB bislang nicht gelungen, ihren Weg der Inflationsbekämpfung eindeutig zu kommunizieren. Falken und Tauben im EZB-Rat scheinen hier noch um den richtigen Weg zu ringen", gibt sich Claudia Windt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) kritisch. Die sogenannten Falken sprechen sich im Zweifel für eine striktere Geldpolitik aus, während die sogenannten Tauben eher für eine lockere Gangart plädieren.

Laut dem Ökonomen Pietro Baffico von der Investmentgesellschaft Abrdn ist davon auszugehen, dass die Europäische Zentralbank zunächst ein frühzeitiges Ende der Netto-Wertpapierkäufe beschließen wird, bevor dann im Juli der Ausstieg aus der Negativzinspolitik beginnt. "Aber angesichts der unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des EZB-Rats ist möglicherweise noch nicht klar, wie schnell die Politik angepasst wird", ergänzte Baffico. "Die unterschiedlichen Auffassungen, eine sich verlangsamende Wirtschaft und die Flexibilität der EZB werden wahrscheinlich zu mehr Marktvolatilität führen."

Wenn die Europäische Zentralbank am Donnerstag entschieden hat, folgt am Freitag das nächste besonders wichtige Ereignis mit den aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA. "Die anstehenden Verbraucherpreisdaten für den Mai werden zeigen, dass die Inflation weiter unangenehm hoch ist", erwartet die Helaba-Expertin Windt. Sie prognostiziert einen Preisanstieg um 8,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Der Preisdruck sei damit weiterhin problematisch hoch und so sei auch die US-Notenbank Fed weiter unter Handlungsdruck.

Abseits des Problem-Dreiecks Inflation, Zinsen und Konjunktur richten sich bange Blicke weiterhin nach China und dort auf die wieder aufgeflammte Pandemie. Zuletzt hatte es Hoffnung gemacht, dass in Shanghai und anderen international bedeutenden Wirtschaftsmetropolen die andauernden Corona-Lockdowns etwas gelockert werden konnten. Sollte diese Tendenz anhalten, würden Experten dies positiv für die derzeit massiv gestörten globalen Lieferketten bewerten.

Unternehmensseitig hat die Agenda abgesehen von diversen Hauptversammlungen in den kommenden Tagen relativ wenig zu bieten. Wegen aktueller interner Probleme könnte es am Donnerstag auf dem Aktionärstreffen der DWS etwas turbulenter zugehen. Die Fondstochter der Deutschen Bank < ist ins Visier der Justiz geraten und bekommt nach der Veranstaltung einen neuen Chef.

Termine für die kommende Woche:

MONTAG, DEN 06. JUNI

TERMIN KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 05/22

HINWEIS

DNK/NOR/AUT/SWE/CHE/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

DEU: Feiertag, Börse geöffnet

SONSTIGE TERMINE

USA: Pharmakonferenz "Asco" (bis 7.6.22), Chicago

USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, San Francisco

-------------------------------------------------------------------------------------

DIENSTAG, DEN 07. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Q2-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

07:00 JPN: Frühindikatoren 06/22

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 06/22

08:00 DEU: Dienstleistungen (Umsatz und Beschäftigte 03/22

09:00 ESP: Industrieproduktion 06/22

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 05/22

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 06/22

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 05/22 (2. Veröffentlichung)

11:00 GRC: BIP Q1/22

14:30 USA: Handelsbilanz 06/22

21:00 USA: Konsumentenkredite 06/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über die Aufnahme der Corona-Impfung in die Liste vorgeschriebener Basisimpfungen für Soldaten, Leipzig

11:00 DEU: Pk Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) stellt Eckpunkte für geplante staatliche Tierhaltungskennzeichnung vor

13:30 DEU/ESP: Treffen des Investors Iberdrola mit künftigen Zulieferern für den Offshore-Windpark Baltic Eagle vor Rügen

14:00 DEU: Pk zu einer Studie der Landesbank Hessen-Thüringen u.a. mit Konjunkturprognose und Auswirkungen der Demografie auf die Wirtschaft

20:00 DEU: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit Journalist und Buchautor Alexander Osang, Berlin

USA: Pharmakonferenz "Asco" (bis 7.6.22), Chicago

-------------------------------------------------------------------------------------

MITTWOCH, DEN 08. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

08:00 GBR: Wizz Air, Jahreszahlen

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Aumann, Hauptversammlung (online)

16:00 USA: American Airlines, Hauptversammlung

16:00 USA: Spotify, Investor Day

17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung

FRA: Pernod Ricard, Capital Markets Day

USA: Campbell Soup, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung)

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 06/22

06:30 JPN: Insolvenzen 06/22

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 05/22

08:00 DEU: Industrieproduktion 06/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 06/22

09:00 HUN: Industrieproduktion 04/22

09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 06/22

11:00 EUR: OECD Wirtschaftsausblick 06/22

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/22 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q1/22 (3. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 06/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Markenstreit um Think Different, Luxemburg

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu britischen Steuervergünstigungen für multinationale Unternehmen, Luxemburg

-------------------------------------------------------------------------------------

DONNERSTAG, DEN 09. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen

08:00 GBR: Tate & Lyle, Jahreszahlen

08:00 GBR: British American Tobacco, Pre-Close Trading Update

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Traton SE Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gigaset, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Auto1 Group, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Bilanz-Pk

10:00 DEU: Envia Tel GmbH, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Beiersdorf, Capital Markets Day

17:00 USA: Salesforce, Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: AMD, Analyst Day

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 05/22

06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/22

08:00 DEU: Arbeitskostenindex Q1/22

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland, Bundesländer und

grenzüberschreitende Fahrten) 05/22

12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/22

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit Notenbank-Präsidentin Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu Auskunftsrecht bei Weitergabe personenbezogener Daten zu Marketingzwecken, Luxemburg

10:00 DEU: Online-Pk Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, zu Vorschlägen für eine sozial-ökologische Reform der Mehrwertsteuer für eine Entlastung der Umwelt und des Klimas

10:20 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts unter dem Motto «Geld- und Fiskalpolitik in der EU unter veränderten geopolitischen Bedingungen», München

Zu dem Thema wird Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, zunächst einen Eröffnungsvortrag halten (per Video zugeschaltet). Danach ist eine Podiumsdiskussion mit ifo-Präsident Clemens Fuest, Sabine Mauderer, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank sowie der Präsidentin des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, Jeromin Zettelmeyer geplant

DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf der re:publica-Bühne über die globalen Herausforderungen der Digitalisierung

-------------------------------------------------------------------------------------

FREITAG, DEN 10. JUNI

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung

15:00 USA: JetBlue, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/22

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/22

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/22

09:00 AUT: Industrieproduktion 04/22

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 04/22

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Verbraucherpreise 05/22

14:30 USA: Realeinkommen 05/22

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab)

EUR: Moody's Ratingergebnis EFSF, ESM, Niederlande

EUR: Fitch Ratingergebnis Litauen, Spanien, Großbritannien

EUR: S&P Ratingergebnis Serbien, Slowenien

SONSTIGE TERMINE

DEU: «Solar Decathlon Europe 21/22»: Hochschulwettbewerb für nachhaltiges Bauen und Wohnen in der Stadt

LUX: Treffen der EU-Innenminister

