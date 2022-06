IRW-News: NFT Technologies Inc.: NFT Tech kündigt Investition in das Move-to-Earn (M2E) -Projekt Walken an, um die Einstiegshürden im Web3 zu senken und beim Spielen körperliche Aktivität zu belohnen

IRW-PRESS: NFT Technologies Inc.: NFT Tech kündigt Investition in das Move-to-Earn (M2E) -Projekt Walken an, um die Einstiegshürden im Web3 zu senken und beim Spielen körperliche Aktivität zu belohnen

Vancouver, British Columbia, 3. Juni 2022 - NFT Technologies Inc. (NEO: NFT | Frankfurt: 8LO) (NFT Tech), ein führendes Technologieunternehmen, das dezentrales Eigentum, NFTs und das Metaverse für öffentliche Märkte etablieren will, gab heute seine Beteiligung am Move-to-Earn (M2E) -Projekt Walken (https://walken.io/) bekannt.

M2E ist ein kulturelles Phänomen im Krypto-Bereich, das mit Projekten wie Sweatcoin and Pokémon Go begonnen hat. Walken ist eine Web3-Lifestyle-App, die Aktivitäten im echten Leben mit Online-Spielen und Krypto-Verdienstmöglichkeiten verbindet. Wie bei allen M2E-Spielen gilt: Je mehr sich die Nutzer bewegen, desto mehr Spielwährung verdienen sie. Die Token des Spiels, WLKN, können entweder in das Spiel reinvestiert oder in bar ausgezahlt werden.

Dieser Sektor wächst extrem schnell. Einer der Marktführer hat bereits eine Marktkapitalisierung von über 6 Mrd. US-Dollar (STEPN), und Menschen jeden Alters sind nach wie vor damit beschäftigt, Pokémon auf Pokémon Go zu sammeln. Deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass dies ein Sektor ist, der die Akzeptanz des Krypto-Ökosystems weiter steigern wird. Gleichgültig, ob man Pokémon sammelt oder Punkte auf seinem Fitbit bekommt, viele Menschen nehmen bereits an Move-to-Earn teil, ohne es zu wissen. Wir freuen uns sehr, an diesem Projekt teilzunehmen und gehen davon aus, dass der M2E-Sektor weiter wachsen wird, erklärte der Executive Chairman von NFT Tech, Wayne Lloyd.

Die Investition von NFT Tech sowie die Erfahrung des NFT Tech-Beraters Adam De Cata bei der Bereitstellung von Merchandising- und anderen Vereinbarungen für M2E-Projekte werden eine Schlüsselrolle für den Erfolg von Walken spielen. Zusätzlich zu den strategischen Partnern, die bei der Einführung des WLKN-Tokens mitwirken, erleichtert die Partnerschaft Walken die Erschließung neuer Protokolle und Trends und schafft wichtige Beziehungen für das Team, die das bestehende Ökosystem stärken.

Wir freuen uns über die Beteiligung von NFT Tech. Ein börsennotiertes Unternehmen an unserer Seite zu haben, hilft uns dabei, aus der Masse herauszuragen. In Anbetracht der Krypto-Expertise von NFT Tech sehen wir in der Beteiligung des Unternehmens etwas viel Größeres als eine einfache Investition und erwarten eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft, sagte der Mitbegründer und CEO von Walken, Alexei Kulevets.

NFT Tech hat am 3. Juni 2022 eine Vereinbarung mit dem Team hinter Walken abgeschlossen. Gemäß der Vereinbarung wird NFT Tech das Walken-Projekt finanziell unterstützen und mit den Machern zusammenarbeiten, indem es die umfassende Erfahrung von NFT Tech in den Bereichen Kryptogaming und Kapitalmärkte einbringt und Beratung bei der Navigation von M2E in der breiteren P2E- und Web3-Landschaft anbietet.

Ein ähnliches Projekt, STEPN, eine auf der Solana-Blockchain basierende App, die Nutzer für das Gehen, Joggen oder Laufen im Freien belohnt, verzeichnete im Mai 2022 über 650.000 monatlich aktive Nutzer. STEPN nimmt jeden Monat bis zu $100 Millionen ein, was mehr als doppelt so viel ist wie im April und dreimal so viel wie im März. Ungefähr 30 % der STEPN-Nutzer kommen von außerhalb der Kryptowelt. Dies unterstreicht, wie M2E Menschen in das Web3 einbinden kann - eine Aufgabe, die andere Anwendungen noch nicht bewältigt haben.

Über Walken

Walken ist eine mobile Move-to-Earn-App, die von einem Team entwickelt wurde, das die Bewegungserkennungsfunktionen von Standard-Smartphones und tragbaren Geräten nutzt, um die Schrittzahl der Nutzer zu erfassen, die dann mit WLKN-Tokens für In-App-Spiele und NFTs belohnt werden. Walken wurde vom Team hinter Appyfurious und GetFit-Apps entwickelt und hat sich zum Ziel gesetzt, Spiele und Kryptowährungen mit einem gesunden, aktiven Lebensstil zu verknüpfen.

Über NFT Tech

NFT Tech arbeitet an der Entwicklung von Infrastrukturen, Vermögenswerten, Immobilien und geistigem Eigentum im Metaverse, am Aufbau und der Generierung von Einnahmen aus P2E- und M2E-Spielen sowie an der Vermittlung von Erkenntnissen und Vorteilen für die öffentlichen Märkte. Durch den Brückenschlag zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem Web3-Raum trägt NFT Tech dazu bei, dezentrales Eigentum, NFTs und das Metaversum in die breite Öffentlichkeit zu tragen. Zu den aktuellen Projekten gehört die Gründung von GOAT Guild und Fuku.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie "glauben", "projizieren", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über die Popularität und das Durchhaltevermögen von M2E-Spielen, die Vorteile einer Investition in das Walken-Projekt und den Nutzen für Walken durch die Beteiligung von NFT Tech an dem Projekt. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Prospekt beschriebenen Risikofaktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt. Die Neo Exchange hat diese Pressemitteilung nicht auf die Angemessenheit oder Richtigkeit ihres Inhalts geprüft oder genehmigt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 (dem "U.S. Securities Act") noch nach den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S.-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von dieser Registrierung vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

