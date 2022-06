dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach seinem Rückschlag an die 100-Tage-Linie dürfte der Dax am Mittwoch wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn rund 0,3 Prozent höher auf 14 602 Punkte. Das bisherige Wochenhoch lag mit 14 709 Punkten knapp unter der exponentiellen 200-Tage-Linie auf dem höchsten Niveau seit Ende März. Gut Vorgaben kommen von der Wall Street, wo es nach dem europäischen Handelsende noch deutlich aufwärts ging. US-Finanzministerin Janet Yellen habe vor dem Finanzausschuss des Senats ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass die hohe Inflation nun etwas zurückkomme, hieß es bei der Credit Suisse. Abgewogen werden am Markt nach wie vor die Risiken für das Wirtschaftswachstum, die sich aus den Bemühungen der Notenbanken ergeben, die hohe Inflation einzudämmen.

USA: - IM PLUS - Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem schwächeren Start ins Plus gedreht. Bis Handelsschluss bauten sie ihre Gewinne nach und nach sogar aus, obwohl die Anleger unverändert nervös sind. Die Stimmung schwankt zwischen Optimismus und Pessimismus, sodass ein klarer Trend an den Börsen weiterhin nicht erkennbar ist. Vielmehr zeigt das übergeordnete Bild aktuell eine Seitwärtsbewegung. Abgewogen werden nach wie vor die Risiken für das Wirtschaftswachstum, die sich aus den Bemühungen der Notenbanken ergeben, die hohe Inflation einzudämmen. Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Gewinn von 0,80 Prozent auf 33 180,14 Punkte. Damit schloss der bekannteste Wall-Street-Index knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,95 Prozent auf 4160,68 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,89 Prozent auf 12 711,68 Zähler.

ASIEN: - NIKKEI, HANG SENG IM PLUS; CSI 300 IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während es in Japan und Honkgkong nach oben ging, gaben die Kurse in China überwiegend nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte kurz vor Handelsende knapp ein Prozent zu. In Hongkong konnte der Hang-Seng-Index getrieben von einer starken Entwicklung der Technologie-Titel zuletzt sogar knapp zwei Prozent zulegen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands verlor dagegen im späten Handel leicht an Boden.

DAX 14556,62-0,66% XDAX 14597,83-0,13% EuroSTOXX 503806,74-0,83% Stoxx50 3669,19-0,24% DJIA 33180,140,8% S&P 500 4160,680,95% NASDAQ 100 12711,680,89%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 149,34 -0,13%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0683-0,19% USD/Yen 133,140,4% Euro/Yen 142,240,2%

ROHÖL:

Brent 121,15 +0,58 USD WTI 120,13 +0,72 USD

/zb