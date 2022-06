MorphoSys: In zweiter Kaufwelle

Seit den Höchstständen der Aktie aus Anfang 2020 bei 146,30 Euro ist der Kurs merklich zusammengeschrumpft, in diesem Jahr markierte das Papier einen traurigen Negativrekord bei 16,45 Euro. Seit Mitte Mai läuft aber wieder eine kleinere Erholungsbewegung und reichte vorläufig an den 50-Tage-Durchschnitt um 21,20 Euro heran. Nach einem kleinen Pullback in diesem Bereich versucht sich die Aktie erneut an diese Hürde und könnte im Erfolgsfall weiter nach oben zulegen.

Von Trendwende weit entfernt

Trotz der kurzzeitig positiven Signale und Anstiegschancen in den Bereich von 24,61 und darüber an grob 27,87 Euro ist es für die MorphoSys-Aktie noch ein weiter Weg zu einer nachhaltigen Trendwende. Gut möglich, dass sogar noch mal ein Rücksetzer auf die aktuellen Jahrestiefs bei 16,45 Euro im Rahmen eines Doppelbodens auftritt. Trotzdem könnte die nächste Aufwärtsbewegung durchaus für ein spekulatives Investment genutzt werden.