TELEFONICA DEUTSCHLAND - Heftige Abstufung nach perfektem Lauf!

Frühjahr heißt an der Börse vorrangig Dividendensaison. Die Investoren kassieren Dividenden und freuen sich über den Geldfluss im Depot. Die Trader setzen nach den Dividendenabschlägen technisch wiederum gerne auf ein schnelles Schließen der entstandenen Kurslücken. Bei vielen Aktien hat diese Strategie zuletzt bestens funktioniert. Das Papier von Telefonica Deutschland zählt dazu. Heute steht die Aktie nach einer massiven Abstufung unter Druck.

Berenberg senkt den Daumen

Die Privatbank Berenberg meldet sich zu Wort und das Rating lässt aufhorchen. Im Zuge einer Initialanalyse sieht Analyst Usman Ghazi Abwärtspotenzial in Richtung 2,10 EUR und stuft den Wert als "Sell" ein. Laut Ghazi sei die Dividende nicht nachhaltig abgesichert. Es bestünden erhebliche Risiken in Bezug auf den Free Cashflow. Positiv hebt der Analyst dagegen die geringe Verschuldung und das Umsatzwachstum hervor.

Das Timing von Berenberg bzw. Ghazi hätte nicht besser sein können. Die Aktie von Telefonica Deutschland scheiterte zuletzt erneut am Widerstand um 3 EUR und zählt heute zu den Tagesverlierern. Erfreulicherweise war auch mein Timing sehr gut. Die Analyse am 20. Mai nach dem Dividendenabschlag ging perfekt auf. Gestern wies ich meine Follower auf Guidants darauf hin, dass sie Trading-Gewinne nach der Zielerreichung einstreichen sollten. Wenn man so möchte, kam die heutige Abstufung also gerade recht.

Charttechnisch bleibt im Big Picture alles beim Alten. Solange die Aktie nicht den Widerstandsbereich um 3,00 EUR aufknacken kann, ist der langfristige Abwärtstrend intakt.

Im Tageschart wiederum konnten Trader den voraussichtlich letzten Bestandteil eines klassischen Aufwärtsimpulses seit dem Märztief, also die Welle 5 dieses Impulses, long traden. Nun müssen die nächsten Kursmuster abgewartet werden. Ein erster Support liegt bei 2,83 EUR, wo auch der EMA50 notiert. Oftmals laufen Aktien aber bis an das Tief der Welle 4 im Zuge einer Korrektur zurück. Das wäre ein Kursniveau zwischen 2,716 und 2,696 EUR. Dort könnten Antizykliker erneut nach Umkehrsignalen Ausschau halten.

Fazit: Die Gap-Strategie hat bei der Aktie von Telefonica Deutschland wunderbar funktioniert. Trader warten nun erst einmal ab und merken sich den Kursbereich um 2,70 EUR vor.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 7,76 7,99 8,14 Ergebnis je Aktie in EUR 0,07 0,02 0,04 KGV 41 143 71 Dividende je Aktie in EUR 0,18 0,18 0,18 Dividendenrendite 6,30 % 6,30 % 6,30 % *e = erwartet

Telefonica-Deutschland-Aktie

