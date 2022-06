Call auf Caterpillar: 36 Prozent Chance!

Mit Umsätzen und Einnahmen von 51,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist Caterpillar Inc. der weltweit führende Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen, Off-Highway-Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Am 28. April veröffentlichte Caterpillar die Zahlen zum ersten Quartal 2022. Dabei wurde der Umsatz um 14 Prozent auf 13,6 Milliarden gesteigert. Dabei basierte der Anstieg hauptsächlich auf einem gestiegenen Verkaufsvolumen, welches durch höhere Nachfrage der Endverbraucher zu erklären ist. Die Betriebsgewinnmarge betrug 13,7 % im ersten Quartal 2022, verglichen mit 15,3 % im ersten Quartal 2021. Laut CEO Jim Umpleby ermöglicht die starke Bilanz den Rückkauf von Aktien und die Auszahlung von Dividenden im Ausmaß von 1,4 Milliarden US-Dollar im Quartal.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Caterpillar bildete ausgehend vom coronabedingten Abverkauf im März 2020 bis Anfang Juni 2021 einen Aufwärtstrend aus, der in der Spitze ein Plus von 188 Prozent repräsentiert. Darüber hinaus waren die Marktteilnehmer nicht mehr bereit, den Kurs weiter zu unterstützen. Ab Anfang Juni 2021 hat eine Seitwärtskonsolidierung begonnen, die aktuell noch intakt erscheint. Die jüngste Kursentwicklung deutet nach oben, womit die Wahrscheinlichkeit besteht, dass das All Time High bei 241,69 US-Dollar von Anfang Juni 2021erneut getestet wird. Ungehebelt ergibt dies ein Kurspotential von rund 7 Prozent. Der nächste Wegweiser ist die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex in den USA heute um 14:30 MESZ. Diese Zahl trägt zur Einschätzung der Marktteilnehmer in Bezug auf die Leitzinsgestaltung seitens der FED bei. Bis in das Jahr 2024 werden jährliche Durchschnittswerte beim Gewinn pro Aktie von 11 Prozent erwartet, was das erwartete KGV 2024 auf aktuell 13,85 senkt.