Tesla: UBS stuft auf "Kaufen" hoch - "wird Zeit, wieder risikofreudiger zu werden" - auch ARK Invest stockt die Position wieder massiv auf

Tesla ist nach dem erheblichen Kursrutsch der letzten Monate wieder zum Objekt der Begierde einiger Großanleger und Analysten geworden. So hat die Schweizer Großbank UBS den Autobauer nach den kräftigen Kursverlusten von „Neutral“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel dabei auf 1.100 Dollar belassen.

Es sei Zeit, wieder risikofreudiger zu werden, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie des US-Elektroautobauers sei im Einklang mit anderen Technologiewerten um rund 35 Prozent gefallen, doch die operativen Aussichten seien "besser als je zuvor".

Hummel ist der Meinung, dass die vertikale Integration von Tesla in den Bereichen Halbleiter, Software und Batterie später in den kommenden Jahren zu überragendem Wachstum und Rentabilität führen wird. „Tesla kann Konkurrenten mit einer Kombination aus interner Zellkapazität, seinem Vorsprung gegenüber globalen Konkurrenten bei der Verwendung von LFP-Zellen und seinem hohen Anteil an direkt bezogenen Batterierohstoffen, vor allem Lithium, übertreffen“, so die Einschätzung des Analysten.

Auch die Ankündigung, dass Tesla 10 Prozent seiner Stellen kürzen will, sieht der Analyst nicht als großes Problem. Im Gegenteil, aufgrund der eher schwachen Makro-Aussichten sei eine Effizienzverbesserung der richtige Weg.

Ark Invest stockt massiv auf

Auch Cathie Woods Fondsgesellschaft Ark Invest, die einer der größten Aktionäre des Autobauers ist, hat in den letzten Wochen ihre Position wieder massiv ausgebaut. In den letzten zwei Wochen kaufte Wood mindestens 50.000 Aktien von Tesla für ihr Flaggschiff Ark Innovation ETF, Ark Autonomous Technology and Robotics ETF und Ark Next Generation Internet ETF.

In den Monaten zuvor hatte Ark seine Position verringert: Im vergangenen Jahr machten Tesla-Papiere gut 10 Prozent des Ark Innovation ETF aus, derzeit beläuft sich die Position noch auf 8,3 Prozent. Laut Wood waren die Verkäufe ein strategischer Schachzug, um Kapital für den Kauf des nächsten großen Gewinners im Innovationsbereich freizumachen.

Langfristig bleibt Ark jedoch sehr optimistisch für Tesla gestimmt: Woods wahrscheinlichste Prognose für die Aktie liegt bei 3.000 US-Dollar in fünf Jahren, wobei der beste Fall bei etwa 4.000 US-Dollar liegt. Vor allem das in Aussicht gestellte Robotaxi-Geschäft könnte in Zukunft einen enormen Teil des Werts des Unternehmens erzeugen.

