DGAP-News: Geschäftsbericht 2021 - HLEE-Gruppe schliesst das Geschäftsjahr 2021 positiv ab (deutsch)

Geschäftsbericht 2021 - HLEE-Gruppe schliesst das Geschäftsjahr 2021 positiv ab

^ Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Geschäftsbericht 2021 - HLEE-Gruppe schliesst das Geschäftsjahr 2021 positiv ab 10.06.2022 / 17:45 --------------------------------------------------------------------------- Geschäftsbericht 2021 HLEE-Gruppe schliesst das Geschäftsjahr 2021 positiv ab * Der Konzernumsatz erhöhte sich auf 508,9 Mio. CHF (Vorjahr: 414,7 Mio. CHF). * Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich auf 13,2 Mio. CHF (Vorjahr*: 3,1 Mio. CHF). * Das Konzernperiodenergebnis lag bei -2,1 Mio. CHF (Vorjahr*: -12,7 Mio. CHF). * Die Eigenkapitalquote lag bei soliden 30,4 % (Vorjahr*: 31,3%). Die konsolidierte Bilanzsumme lag bei 875,9 Mio. CHF (Vorjahr*: 875,8 Mio. CHF). Entwicklung der operativen Segmente 2021 Alle Segmente (Film, Sport- und Event-Marketing sowie Sport) erzielten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höhere Aussenumsätze. Im Filmsegment gab es höhere Umsätze in Kinoverleih, Home Entertainment und TV-Auftragsproduktionen. Zudem wurden wieder Sportveranstaltungen durchgeführt. Im Segment Film waren auch im Jahr 2021 die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie im Kinobereich noch spürbar. Dennoch konnte die Constantin-Gruppe im Bereich Kinoproduktion insgesamt neun Eigen- und Co-Produktionen realisieren, darunter die Eigenproduktion "Liebesdings", "Guglhupfgeschwader" aus der erfolgreichen Eberhofer-Reihe, "Freibad" sowie die Nachfolgeproduktion des Erfolgsfilmes "Der Vorname". Im Kinoverleih wurden im Geschäftsjahr zehn Filme in den deutschen Kinos gestartet, darunter "Kaiserschmarrndrama", "Contra", "After Love" sowie die Fortsetzung der Erfolgsreihe "Ostwind - Der große Orkan". Im Geschäftsfeld TV-Auswertung/Lizenzhandel konnten auch im Jahr 2021 zahlreiche Lizenzverkäufe von Eigen- und Fremdproduktionen, mit etablierten wie auch mit neuen Partnern, realisiert werden. Unter anderem planen Constantin Film und RTL Deutschland ihre erfolgreiche Zusammenarbeit weiter auszubauen. Im Bereich Free-TV haben sich vor allem die Erstlizenzen von "After Passion" und "Papillon" (ProSieben), "Der Fall Collini" (ARD) und "Der Vorname" (ProSieben) umsatzrelevant ausgewirkt. Im Pay-TV Bereich kamen noch folgende, pandemiebedingt vorgezogene, Erstausstrahlungen dazu: "Monster Hunter", "Wrong Turn: Foundation" und "Horizon Line" (alle Sky). Ausserdem wurden zahlreiche erfolgreiche TV-Produktionen, unter anderem für ARD und ZDF produziert. Im Segment Sport- und Event-Marketing lag der Fokus der TEAM-Gruppe im Berichtsjahr neben der Entwicklung der kommerziellen Konzepte und der Rechtepakete für den Zyklus 2022/23 bis 2024/25 der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League. Im Segment Sport startete die Sport1 GmbH 2021 die neue Multisport-Streaming-Plattform "SPORT1 extra" in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei der Vergabe der DFB-Pokal Medienrechte erwarb SPORT1 ein neues umfangreiches Paket, für die Saisons 2022/2023 bis einschliesslich 2025/2026. Auch die erfolgreiche Partnerschaft mit DAZN konnten wir im letzten Jahr ausweiten, mit zahlreichen neuen Shows, die von Plazamedia produziert werden. Die Verbreitung der Sport1 Pay-TV-Sender SPORT1+ und eSPORTS1 wurde durch Kooperationen mit Joyn und Amazon Prime Video Channels weiter vorangetrieben. Ausblick 2022 Die weltweite Ausbreitung des COVID-19- Virus sowie die Auswirkungen der Ukraine-Krise belasten auch im ersten Quartal 2022 die operative Geschäftstätigkeit der HLEE-Gruppe. Der Verwaltungsrat überwacht wie schon im Vorjahr auch im laufenden Jahr die aktuelle Covid-19 Situation und überprüft regelmässig die getroffenen Massnahmen. Die HLEE-Gruppe plant unter anderem mit einem starken Kinoprogramm im Segment Film und den neuen Bundesliga Rechten ab Saison 2021/22 im Segment Sport mit einer stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftstätigkeit. Die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2021 wird am 29. Juni 2022 stattfinden. Der detaillierte Geschäftsbericht 2021 ist unter http://www.hlee.ch/Geschaeftsberichte abrufbar. Die HLEE-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 2021 2020 Abw. (Restated) in % Umsatzerlöse 508,9 414,7 22,7 EBIT 13,2 3,1* 325,8 Konzernperiodenergebnis -2,1 -12,7* n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -4,0 -9,2* n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,44 -1,07* n/a Segmentumsatz Film 331,5 261,3 26,8 Sportund Event-Marketing 68,4 61,5 11,2 Sport 108,3 91,1 19,0 Segmentergebnis Film 15,9 13,8 14,8 Sportund Event-Marketing 15,9 8,6 84,9 Sport -9,6 -11,1 n/a in Mio. CHF 31.12.2021 31.12.2020 Abw. (Restated) in % Bilanzsumme 875,9 875,8* 0,0 Eigenkapital 265,9 273,9* -3,0 Eigenkapitalquote (%) 30,4 31,3* -0,9 Punk- te Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 253,1 163,9* 54,4 Flüssige Mittel 48,9 50,3 -2,8 * Die Veränderungen im Segment Sportund Event-Marketing, insbesondere die Neuausschreibung, führten zu einer Neubeurteilung der Einschätzung der Erstkonsolidierung der Highlight Communications AG aus dem Jahr 2017. Die angepasste Bewertung und Einschätzung der Erstkonsolidierung der Highlight Communications AG, welche in Zusammenarbeit mit einer unabhängigen Beratungsgesellschaft durchgeführt wurde, führte zu einem Restatement im Berichtsjahr 2020. Im Geschäftsbericht 2021 werden die Effekte im Kapitel «2.3 Restatement Vorjahreszahlen konsolidierte Jahresrechnung» auf der Seite 11 und 12 umfangreich beschrieben. Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1373389 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1373389 10.06.2022 °