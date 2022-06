IRW-News: Cypress Development Corp.: Cypress Development verzeichnet Fortschritte bei Machbarkeitsstudie

IRW-PRESS: Cypress Development Corp.: Cypress Development verzeichnet Fortschritte bei Machbarkeitsstudie

15. Juni 2022 - Vancouver (Kanada) - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCQX: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich der Fortschritte der laufenden Machbarkeitsstudie für das unternehmenseigene Lithiumprojekt Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada bereitzustellen. Die Machbarkeitsstudie wird von Wood PLC (Wood) und Global Resource Engineering (GRE) geleitet und alle damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten gehen gut voran, um plangemäß Ende 2022 abgeschlossen zu werden.

Höhepunkte der Arbeiten:

- Geotechnische Studie im Gange

- Kontinuierlicher Betrieb der Pilotanlage

- 500-t-Großprobe für weiteres metallurgisches Material entnommen

- 580 m in 8 Bohrlöchern umfassendes Schallbohrprogramm abgeschlossen

- Ressourcenmodell anhand der Daten des kürzlich erworbenen Konzessionsgebiets aktualisiert

Geotechnisches Programm

Das Personal von Wood führte Standortbesichtigungen durch und überwachte die Erfassung geotechnischer Daten für die Planung des Fundaments des Standorts der Verarbeitungsanlage sowie der Bergelagereinrichtung des Unternehmens. Die für das geotechnische Programm von Wood entnommenen Proben wurden an Materialprüflabors gesendet. Weitere Arbeiten am Standort sind für den nächsten Monat geplant.

Das Personal von GRE führte als Vorbereitung auf die Arbeiten an den Ressourcen und Reserven des Projekts Standortbesichtigungen durch. Das Personal von GRE überwachte die Entnahme einer Reihe von Kernproben mit großem Durchmesser für die Analyse und geotechnische Untersuchungen, die weitere Informationen für die Arbeiten von GRE an der Minenplanung liefern werden.

Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage)

Die Tests in der Pilotanlage von Cypress in Amargosa Valley, 100 Meilen südöstlich vom Standort des Lithiumprojekts Clayton Valley, werden fortgesetzt. Die Pilotanlage arbeitet nun in ihrem zwölften Zyklus mit durchgängigen Tests rund um die Uhr. Die Tests werden fortgesetzt, um die Effizienz der Verarbeitung zu untersuchen und unterschiedliche Konfigurationen der Ausrüstung und der Betriebsbedingungen zu testen. Die Anlage produziert weiterhin konzentrierte Lithiumlösungen für die Verwendung in nachgelagerten Produkttests.

Das Team für die Verfahrenstechnik von Wood arbeitet mit Continental Metallurgical Services und den Daten der Pilotanlage zusammen, um die Massenbilanz und die Dimensionierung der Ausrüstung zu entwickeln. Die Techniker von Wood arbeiten auch an der allgemeinen Projektinfrastruktur, einschließlich der Auswahl und Planung von Zufahrtsstraßen, Anlagenausrüstung sowie Strom- und Wasserversorgung.

Großprobe

Um die kontinuierlichen Tests zu unterstützen, wurde Ende April eine 500-t-Tonsteinprobe von einer technischen Testgrube entnommen und zum Betriebszentrum des Unternehmens am Flughafen Tonopah transportiert, wo sie als Vorbereitung für die Aufbereitung in der Pilotanlage des Unternehmens gebrochen, gesiebt und verpackt wird. Die Probe wurde in der Nähe von DCH-1 und der geplanten Startgrube für den Abbau im Rahmen der Machbarkeitsstudie entnommen.

Wir sind mit den Ergebnissen der Großprobenarbeiten sehr zufrieden. Die Größe der Großprobe ist möglicherweise umfassender als für die Pilotanlage erforderlich, um angemessene Informationen für die Machbarkeitsstudie zu liefern, sagte President und CEO Bill Willoughby. Diese Probe ermöglicht es uns jedoch, den Lithiumgehalt und andere Eigenschaften des Tonsteins in einem größeren Volumen zu untersuchen. Sie stellt auch sicher, dass wir im Bedarfsfall Material für zukünftige Tests oder kontinuierliche Betriebe zur Verfügung haben.

Schallbohrprogramm

Cypress setzt die Protokollierung und Entnahme von Kernproben von einem Schallbohrprogramm fort, das im Mai begonnen und abgeschlossen wurde. Das Ziel des Bohrprogramms bestand in der Gewinnung eines durchgängigen Kerns mit großem Durchmesser (6 Inch). Es wurden acht Standorte für metallurgische, geotechnische und lithologische Zwecke ausgewählt. Jedes Bohrloch lieferte 1,9 bis 2,3 Tonnen Tonstein, der für metallurgische Untersuchungen in der Pilotanlage des Unternehmens verwendet wird, um zu untersuchen, ob es aufgrund der Tiefe, des Standorts oder des Materialtyps in der Lagerstätte Unterschiede in der Performance gibt.

Vier der Bohrlöcher (CVS-1 bis CVS-4) wurden im zentralen Teil des Projekts in der Nähe der geplanten Startgrube und der 500-Tonnen-Großprobe gebohrt. Vier weitere Bohrlöcher (CVS-5 bis CVS-8) wurden im nordöstlichen Teil des Projekts im und in der Nähe des Konzessionsgebiets abgeschlossen, das kürzlich von Enertopia Corporation (Enertopia) erworben wurde. Diese vier letztgenannten Bohrlöcher werden nicht nur metallurgisches Probenmaterial liefern, sondern auch die Daten der früheren Bohrungen von Enertopia bestätigen.

Das Bohrprogramm ging besser voran als erwartet und war bei dieser ersten Anwendung von Schallbohrungen in Clayton Valley überaus erfolgreich, sagte Daniel Kalmbach, Manager, Geology und QP von Cypress. Die Qualität der Kernproben mit großem Durchmesser ist hervorragend und wird weitere wertvolle Daten für die Machbarkeitsstudie liefern.

Ressourcenmodell

Das jüngste Hinzukommen von Land, das von Enertopia erworben wurde (siehe Pressemitteilung vom 5. Mai 2022), führte zum Hinzukommen von fünf Kernbohrlöchern, die von Enertopia im Jahr 2018 gebohrt worden waren. Dieses Konzessionsgebiet umfasst 17 nicht patentierte Abbauschürfrechte auf insgesamt 160 aneinandergrenzenden Acres, die unmittelbar an das Projekt von Cypress angrenzen. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 vom März 2020 (veröffentlicht von Enertopia) über das Konzessionsgebiet ergab unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 400 ppm Lithium eine angedeutete Ressource von 82 Millionen Tonnen (mt) mit 1.121 ppm Lithium sowie eine vermutete Ressource von 18 mt mit 1.131 ppm Lithium. Cypress hat die im Bericht gemäß NI 43-101 vom März 2020 angegebene Ressource nicht auf unabhängige Weise bestätigt.

Sämtliche Daten, die im Rahmen des Erwerbs des Konzessionsgebiets erhalten wurden, wurden in die Projektdatenbank integriert und werden von GRE voraussichtlich zur Erstellung der Ressourcen- und Reservenschätzungen sowie zur Entwicklung des Minenplans für die Machbarkeitsstudie verwendet werden.

Qualifizierte Person

Daniel Kalmbach, CPG, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

Über Cypress Development Corp

Cypress Development Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung des zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada, USA, liegt. Cypress ist in der Pilotphase für Tests von Materialien aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte. Bald sollen eine Machbarkeitsstudie und ein Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. Cypress hat es sich zum Ziel gemacht, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden E-Fahrzeuge- und Batteriespeichermarkt werden.

IM NAMEN DER CYPRESS DEVELOPMENT CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

President & Chief Executive Officer

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Spiros Cacos | Vice President, Investor Relations

Direkt: +1 604 764 1851 | Gebührenfrei: 1 800 567 8181 | E-Mail: scacos@cypressdevelopmentcorp.com

www.cypressdevelopmentcorp.com

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Begriffe wie "erwartet", "schätzt", "projiziert", "geht davon aus", "glaubt", "könnte", "geplant" und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

