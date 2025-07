IRW-News: Foremost Clean Energy Ltd.: Foremost Clean Energy treibt das Uranprojekt Murphy Lake South mit einer Ambient Noise Tomography-Untersuchung vor den Bohrungen weiter voran

IRW-PRESS: Foremost Clean Energy Ltd.: Foremost Clean Energy treibt das Uranprojekt Murphy Lake South mit einer Ambient Noise Tomography-Untersuchung vor den Bohrungen weiter voran

Vancouver, British Columbia, 21. Juli 2025 / IRW-Press / Foremost Clean Energy Ltd. (NASDAQ: FMST) (CSE: FAT) (FRA:F0R WKN: A40Z8P) (Foremost oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es Caur Technologies Inc. (Caur) mit der Durchführung einer Ambient Noise Tomography (ANT)-Untersuchung auf dem Uranprojekt Murphy Lake South (Murphy) des Unternehmens im weltbekannten Athabasca-Becken im Norden der Provinz Saskatchewan beauftragt hat. Die ANT-Untersuchung soll die Ziele entlang eines vielversprechenden Trends von übereinanderliegenden, graphithaltigen Leitern verfeinern, die mit bekannten Diskordanzversätzen südlich von MP-15-03 (0,25 % UO über 6,0 m) in Verbindung stehen. Viele der einzelnen Leiter innerhalb dieses übereinanderliegenden Systems wurden noch nicht ausreichend erkundet. Die Untersuchung zielt auch darauf ab, neue Ziele entlang der von magnetischen und EM (Elektromagnetik)-Daten definierten, in Ost-West- und Nord-Ost-Richtung verlaufenden strukturellen Korridore zu generieren, die bisher durch historische Bohrungen kaum erkundet wurden (siehe Abbildung 1).

Jason Barnard, President und CEO von Foremost, sagte dazu: Die Kernenergie erlebt ein beispielloses Wachstum, das durch die Pläne von Westinghouse zum Bau von 10 neuen Reaktoren in den USA und die in Pennsylvania angekündigten privaten Investitionen in Höhe von mehr als 90 Mrd. $ in den Energie- und KI-Sektor besonders deutlich wird. Diese Entwicklungen unterstreichen die steigende Nachfrage nach zuverlässiger und sauberer Kernenergie. Nordamerika baut seine Uranversorgungskette wieder auf und Foremost treibt vielversprechende Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan voran, wo sich die reichsten Uranvorkommen der Welt befinden.

Der Einsatz von ANT auf Murphy ist ein weiterer Schritt in unserem systematischen Explorationsansatz. Diese Technologie hat das Potenzial, strukturelle Versätze, Verwerfungszonen und hydrothermale Alterationen in Sandstein zu erkennen - Merkmale, die in direktem Zusammenhang mit Uranmineralisierungen vom Diskordanztyp stehen. Jüngste ANT-Untersuchungen im gesamten Becken haben erfolgreich Alterationshalos mit einer Ausdehnung von 1 bis 2 km kartiert, wobei Geschwindigkeitsanomalien mit bekannten Mineralisierungen in Lagerstätten wie Hurricane von IsoEnergy korrelieren. Mit dem Beginn der Bohrungen nach der Untersuchung schärft ANT bei den Tests der vielversprechendsten Zonen in Murphy unsere Zielgenauigkeit und stärkt unser Vertrauen.

Durch unsere einzigartige Zusammenarbeit mit Denison Mines Corp. (Denison, NYSE American: DNN) profitieren wir von deren branchenführender Expertise bei der Erschließung der ersten ISR [In-situ-Laugung]-Uranmine Kanadas, was letztlich unsere Fähigkeit verbessern könnte, die Entwicklungszeitpläne zu beschleunigen.

Der kürzlich erfolgte Beginn des Abbaus bei McClean North durch Denison und Orano Canada (17. Juli 2025) unter Verwendung der innovativen SABRE (Surface Access Borehole Resource Extraction)-Abbau-Methode unterstreicht das bedeutende Produktionspotenzial der Region und zeigt, wie der Zugang zu Spitzentechnologie den Wert hochgradiger Uranlagerstätten erschließen kann. Aufbauend auf den historischen Explorationsarbeiten von Denison treibt Foremost mehrere entdeckungsreife Projekte systematisch voran, um die Ressourcendefinition und Entdeckung voranzutreiben. Damit positioniert sich unser Unternehmen strategisch, um in einem von Versorgungsengpässen geprägten Markt, in dem Analysten bis 2035 ein jährliches Defizit von bis zu 67 Mio. Pfund U3O8 für die USA prognostizieren, verantwortungsvoll gewonnenes Uran liefern zu können.

Frühere Bohrungen in Murphy haben die Existenz einer bedeutenden strukturellen Komplexität bestätigt, darunter eine etwa 60 bis 90 Meter lange Diskordanz - ein wichtiger Faktor für den Flüssigkeitsfluss und die Mineralablagerung in einem System dieser Art. Die ANT-Untersuchung, die diese Woche beginnen soll, wird durch die Messung natürlicher Hintergrundvibrationen ein dreidimensionales seismisches Geschwindigkeitsmodell des Untergrunds erstellen. Die seismischen Geschwindigkeiten variieren je nach Gesteinstyp, Struktur und Alterationsintensität und bieten ein aussagekräftiges Mittel zur Abbildung geologischer Merkmale, die für diskordante Uranlagerstätten relevant sind.

Das 17.676 Acres/7.153 Hektar große Projekt Murphy Lake South liegt nordwestlich der Mühle McClean Lake und grenzt an den leitfähigen Korridor LaRocque Lake an, in dem sich die Lagerstätte Hurricane von IsoEnergy befindet, die als die hochgradigste Uranlagerstätte der Welt bekannt ist. Historische Bohrungen von Denison auf der Liegenschaft durchteuften anomale Uranmineralisierungen und wichtige Alterationssignaturen, darunter:

- 0,25 % UO über 6 m (Bohrloch MP-15-03 Mineraleinschätzung der Provinz Saskatchewan, Datei MAW01724

)

- 0,13 % UO über 12,5 m direkt oberhalb der Diskordanz (Bohrloch MP-16-11 Mineraleinschätzung der Provinz Saskatchewan, Datei MAW02234

)

- 0,03 % UO über 22,5 m von 255 bis 277,5 m (MP-16-17 Mineraleinschätzung der Provinz Saskatchewan, Datei MAW02243

)

Diese Ergebnisse sowie die bestätigte strukturelle Komplexität machen Murphy zu einem vielversprechenden Ziel für eine bedeutende Uranentdeckung.

Das Diamantbohrprogramm der Phase 1 soll nun nach Abschluss der ANT-Untersuchung im August beginnen und Ziele in einer Tiefe von 200 bis 350 m unter der Oberfläche untersuchen. Ein Winterprogramm der Phase 2 ist für 2026 geplant, um die erfolgreichen Ergebnisse auszuweiten und weitere leitfähige Trends zu untersuchen, die am besten von den Seen aus zugänglich sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80422/ForemostCleanEnergy_210725_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1. Liegenschaft Murphy Lake South - Lage des ANT-Rasters 2025 Magnetische TILT-Ableitung - Hintergrunddaten

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Cameron MacKay, P. Geo.,der Vice President of Exploration bei Foremost Clean Energy Ltd. und ein gemäß National Instrument 43-101 qualifizierter Sachverständiger ist, geprüft und genehmigt.

Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten oder Datenüberprüfungen durchgeführt, um die historischen Ergebnisse gemäß National Instrument 43-101 zu validieren. Obwohl die historischen Ergebnisse möglicherweise nicht zuverlässig sind, ist das Unternehmen dennoch der Ansicht, dass sie einen Hinweis auf das Potenzial des Grundstücks geben und für zukünftige Explorationsprogramme relevant sind.

Über Foremost

Foremost Clean Energy Ltd. (NASDAQ: FMST) (CSE: FAT) (WKN: A3DCC8) ist ein schnell wachsendes nordamerikanisches Uran- und Lithiumexplorationsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine Option von Denison Mines Corp. (Denison) auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % an zehn vielversprechenden Urankonzessionsgebieten (ausgenommen Hatchet Lake, wo Foremost bis zu 51 % erwerben kann), die sich über 330.000 Acres in der produktiven, uranreichen Region des Athabasca-Beckens im Norden von Saskatchewan erstrecken. Da die Nachfrage nach kohlenstofffreier Energie weiter zunimmt, sind die inländischen Uran- und Lithiumvorkommen für ein dynamisches Wachstum prädestiniert und spielen eine wichtige Rolle für die Zukunft der sauberen Energie. Die Uranprojekte von Foremost befinden sich in unterschiedlichen Explorationsstadien - von Grassroots-Projekten bis hin zu jenen mit bedeutsamen historischen Explorations- und bohrbereiten Zielen. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, an der Seite und in Zusammenarbeit mit Denison durch systematische und disziplinierte Explorationsprogramme bedeutsame Entdeckungen zu verzeichnen.

Foremost verfügt auch über ein Portfolio an Lithiumprojekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die sich über mehr als 55.000 Acres in Manitoba und Quebec erstrecken. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.foremostcleanenergy.com.

Ansprechpartner für weitere Informationen

Unternehmen

Jason Barnard, President und CEO

+1 (604) 330-8067

info@foremostcleanenergy.com

Folgen Sie uns oder kontaktieren Sie uns über soziale Medien:

X: @fmstcleanenergy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/foremostcleanenergy

Facebook: https://www.facebook.com/ForemostCleanEnergy

Zukunftsgerichtete Aussagen

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sowie die von Zeit zu Zeit von Vertretern des Unternehmens mündlich abgegebenen Erklärungen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Gesetze, einschließlich und ohne Einschränkung im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, für die das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen in Anspruch nimmt. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen des Managements beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, plant, schätzt oder beabsichtigt oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden können, könnten, würden oder werden), sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung durch die Kapitalbeschaffung durch den Verkauf von Aktien, die Kontinuität von Vereinbarungen mit Dritten und die Erfüllung der Bedingungen für die Optionsvereinbarung mit Denison, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Finanzierungen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann es keine Gewähr dafür geben, dass seine Erwartungen erfüllt werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Trends und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken könnten, sind in den Veröffentlichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde zu finden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weitere Informationen zu den Risiken, die das Unternehmen und sein Geschäft betreffen, finden Sie in den jüngsten Veröffentlichungen des Unternehmens in seinem Profil auf Sedar+ unter www.sedarplus.ca und auf Edgar unter www.sec.gov.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80422

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80422&tr=1

