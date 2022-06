DGAP-Adhoc: Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor (deutsch)

Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor ^ EQS-Ad-hoc: Wolford AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Wolford AG: Wolford AG legt Detailzahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor 17.06.2022 / 14:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bregenz, 17. Juni 2022: * EBITDA 8.535 EUR * EBITDA margin 7,8% * EBIT -5.263 EUR * EBIT margin -4,8% * Earnings after taxes -12.332 EUR Mit einem Umsatz von 108,9 Mio. EUR für den Berichtszeitraum Jänner bis Dezember 2021 schlug die Wolford AG das Vorjahr (Jänner bis Dezember 2020) um ca. 13,2 Mio. EUR (ca. 14%). Das EBITDA (operative Ergebnis vor Abschreibungen und sonstigen Finanzierungsaufwendungen) konnte mit +8,5 Mio. EUR von -8,0 Mio. EUR deutlich ins Plus gedreht werden und ist das beste EBITDA-Ergebnis seit 10 Jahren (bereinigt um Immobilienverkäufe). Mit einem EBIT (operatives Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von -5,3 Mio. EUR wurde eine operative Verbesserung von über 33 Mio. EUR erzielt. Das ist das beste operative Ergebnis seit dem Geschäftsjahr 2015/16. Maßgeblich für den Ergebnissprung sind neben der deutlichen Reduzierung der operativen Kosten (Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen) um 14% eine zum Vorjahreszeitraum gesteigerte Bruttomarge von 80,7% (Gross Profit Margin). --------------------------------------------------------------------------- 17.06.2022 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Wolford AG Wolfordstrasse 1 6900 Bregenz Österreich Telefon: +43/5574/6900 E-Mail: investor@wolford.com Internet: www.wolford.com ISIN: AT0000834007 WKN: 83400 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1378381 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1378381 17.06.2022 CET/CEST °