DAX: Schicksal scheint besiegelt

Nach einem kurzen Zwischenstopp um 13.000 Punkte sowie der unteren Begrenzung eines symmetrischen Dreiecks haben sich Anleger am Donnerstag offenbar grundlegend entschieden. Die Richtung scheint nun klar vorgegeben zu sein, der DAX fiel im späten Donnerstagshandel unter 13.000 Punkte zurück und hat damit auf Tagesschlusskursbasis das symmetrische Dreieck regelkonform auf der Unterseite aufgelöst.

Damit dürfte seit dem Doppelhoch um 16.290 Punkten vom Jahreswechsel die übergeordnete Talfahrt nun weiter fortgesetzt werden und in eine zweite große Verkaufswelle mit neuerlichen Jahrestiefs münden. Ein Wochenschlusskurs unterhalb von 13.000 Punkten würde demnach Abwärtspotenzial an 12.757 Punkte und darunter 12.438 Zähler freisetzen. Übergeordnet sind die Rückfallrisiken dadurch auf 11.150 Punkte stark angestiegen.

Eine bullische Variante lässt sich derzeit für die Aktienmärkte nicht ableiten, hierfür müsste der DAX mindestens 14.600 Punkte zurückerobern. Der Bereich zwischen 13.000 und 14.400 Punkten ist dagegen als neutral einzustufen.

Von der Datenfront hat Japan erste Zahlen zu Verbraucherpreisen (Kernrate) per Mai und Dienstleistungspreise (SPPI) in der Nacht zum Freitag vorgestellt. Um 8:00 Uhr folgen Deutschlands Aufträge aus dem Bauhauptgewerbe per April (saisonbereinigt), der Hauptfokus dürfte jedoch auf dem ifo-Geschäftsklimaindex per Juni um 10:00 Uhr liegen. Am späten Nachmittag stoßen die USA mit weiteren Daten dazu.