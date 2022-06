onvista Mahlzeit: Dax müht sich über 13.000 - Vulcan Energy, Zalando, Verbio und Manager Magazin sägt am Stuhl von SAP- Chef Klein

Donnerstag konnte sich der Dax nicht über der Marke von 13.000 Punkten halten. Heute schafft es der deutsche Leitindex so gerade. Eine richtige Erholung vom gestrigen Kursabfall ist allerdings nicht zu erkennen. Die Autowerte liegen auch heute deutlich im Minus und bremsen eine deutlichere Erholung des Dax aus.

Zalando ist auch ein Grund, warum die Anleger heute vorsichtig bleiben. Der Online-Modehändler hat seine Prognose für das laufende Jahr kräftig zusammengestrichen. Jetzt kommt nur noch im besten Fall ein Wachstum raus. Eine Stagnation der Umsätze liegt aber auch durchaus im Bereich des Möglichen.

Eine Aktie, die heute ordentlich Gas gibt, ist das Papier von Vulcan Energy. Stellantis ist mit 50 Millionen Euro bei der deutschen Tochter der Australier eingestiegen. Das treibt die Aktie aus Down Under heute kräftig an, da Stellantis nicht der einzige große Autobauer ist, der sich bei Vulcan sein Stück vom Lithium-Kuchen gesichert hat.

Werbung

Der Chef von SAP kommt heute bei einem Bericht des Manager Magazins nicht gerade gut weg. Besonders sein Führungsstil steht in der Kritik des Magazins. Ist Christian Klein jetzt angezählt?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Themen der heutigen Sendung: Dax, Ifo, Vulcan Energy, Stellantis, Valneva, FedEx, Post, Zalando, SAP, Tops&Flops, Tui, Verbio, Blue Hat, Fiverr, Caterpillar, Five Below, Blackberry, Siemens, Alstom, Vossloh, Advent Technologies & Zuschauerfragen