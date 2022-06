Corning schüttet Dividende aus

Der Industriekonzern Corning Incorporated (ISIN: US2193501051, NYSE: GLW) zahlt am heutigen Mittwoch eine Quartalsdividende von 0,27 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date war der 31. Mai 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen somit 1,08 US-Dollar zur Auszahlung. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 32,50 US-Dollar (Stand: 28. Juni 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,32 Prozent. Im Februar 2022 wurde die Dividende um 12,5 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

Corning ist 1851 gegründet worden. Das Unternehmen mit Firmensitz in Corning, im Bundesstaat New York, ist auf die Erzeugung von Glas für Flüssigkristallbildschirme (z.B. für Notebooks oder Flachbildschirme) spezialisiert und stellt Glasfasern sowie Glasfaserkabel her. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,68 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,29 Mrd. US-Dollar), wie am 26. April berichtet wurde. Der Gewinn (GAAP) lag bei 581 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn im Vorjahr von 599 Mio. US-Dollar.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 12,70 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 28,12 Mrd. US-Dollar (Stand: 28. Juni 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de