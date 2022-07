TAG IMMOBILIEN - Jeder Crash hat doch ein Ende, oder?

TAG Immobilien AG - WKN: 830350 - ISIN: DE0008303504 - Kurs: 10,770 € (XETRA)

Nach dem Tief bei 1,10 EUR aus dem Februar 2009 startete die Aktie von TAG Immobilien eine langfristige Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie bis August 2021 auf ein Hoch bei 29,37 EUR.

Seitdem gibt der Aktienkurs nach. In den letzten Wochen hat sich das Tempo der Abwärtsbewegung noch einmal deutlich beschleunigt. Auslöser für diese Beschleunigung war der Bruch des Aufwärtstrends ab Oktober 2011. Dieser erfolgte auf einem Niveau von 17,98 EUR. Wenige Wochen später notierte der Wert im Tief bei 10,58 EUR.

Am Freitag startete nach diesem Tief ein kleiner Erholungsversuch. Dieser wird aber heute schon wieder abverkauft. Allerdings ist die Aktie nach dem Absturz der letzten Woche stark überverkauft. Der RSI 14 (Wochenbasis) hält sich schon längere Zeit im unteren Extrembereich auf. Der Abstand der Bollinger Bänder ist so groß wie seit dem Crash in der Finanzkrise nicht mehr.

Zeit für einen Rebound

Die Abwärtsbewegung in der Aktie von TAG Immobilien ist sehr weit gelaufen. Es wird langsam Zeit für eine Erholung. Diese könnte von den Unterstützungen bei 9,70 EUR und bei 8,04 EUR starten. Ei Anstieg gen 13,09 EUR wäre dabei möglich. Aber eine Trendwende wäre damit nicht erreicht.

Sollte die Aktie aber unter 8,04 EUR abfallen, könnte der Crash noch zu Abgaben gen 5,61 EUR führen. Dort liegt das Tief aus dem Oktober 2011.

Fazit: In Kürze könnte es Chancen auf einen Rebound-Trade geben. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, dass man dabei in ein fallendes Messer greift.

ALPHABET - Ist das eine Chance für die Bullen?

MONSTER BEVERAGE - Monster-Stärke! Reicht es sogar für neue Rekordstände?

SHOP APOTHEKE - Stop-Loss-Welle zum Wochenstart

TAG Immobilien

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)